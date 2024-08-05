Выехал на встречку и сбил девушку на зебре. Байкера осудили за ДТП на Невском

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор мотоциклисту, который сбил девушку на пешеходном переходе в центре города осенью 2022 года. После ДТП он даже не остановился.



Наезд произошел в 12:48 13 октября 2022 года у дома 115 по Невскому проспекту. Подсудимый ехал на мотоцикле Harley-Davidson XG750 по Невскому на скорости около 50–55 км/ч. Решив объехать затор, он вырулил на встречную полосу, а затем — на нерегулируемый пешеходный переход, где в это время шла девушка, сообщает 5 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.