Выехал на встречку и сбил девушку на зебре. Байкера осудили за ДТП на Невском

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор мотоциклисту, который сбил девушку на пешеходном переходе в центре города осенью 2022 года. После ДТП он даже не остановился.
Наезд произошел в 12:48 13 октября 2022 года у дома 115 по Невскому проспекту. Подсудимый ехал на мотоцикле Harley-Davidson XG750 по Невскому на скорости около 50–55 км/ч. Решив объехать затор, он вырулил на встречную полосу, а затем — на нерегулируемый пешеходный переход, где в это время шла девушка, сообщает 5 августа объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Момент ДТП попал на видео. На записи видно, что девушку пропускали. Она прошла оба ряда, ехавшие в одну сторону, и только вышла на «встречку», когда ее сшиб с ног ехавший по ней мотоциклист. От удара потерпевшую перевернуло в воздухе, а байкер просто уехал с места ДТП. Девушка получила тяжелую травму.
Мотоциклист признал вину частично. Суд квалифицировал его действия по части второй, пункт «б» статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП»). Мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и лишением прав на 1,5 года.