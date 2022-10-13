На Невском мотоциклист сбил девушку на «зебре». Авария попала на видео

Мотоциклист сбил девушку на нерегулируемом переходе на Невском проспекте. Видеозапись аварии публикует 13 октября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

ДТП произошло в час дня у перекрестка Невского и Харьковской улицы. На кадрах видно, как идущую девушку, которую пропускают машины, внезапно задевает мотоцикл, она кувырком падает на пешеходном переходе, пытается подняться, но в итоге остается лежать.

Сотрудники ведомства оказали 27-летней пострадавшей доврачебную помощь, вызвали ГИБДД и скорую. Ей диагностировали перелом голени, а скрывшегося мотоциклиста ищут.

