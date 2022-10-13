    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.49eur62.59

    На Невском мотоциклист сбил девушку на «зебре». Авария попала на видео

    3644
    12 комментариев

    Мотоциклист сбил девушку на нерегулируемом переходе на Невском проспекте. Видеозапись аварии публикует 13 октября пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области.

    Росгвардия Петербурга / Telegram

    ДТП произошло в час дня у перекрестка Невского и Харьковской улицы. На кадрах видно, как идущую девушку, которую пропускают машины, внезапно задевает мотоцикл, она кувырком падает на пешеходном переходе, пытается подняться, но в итоге остается лежать.

    Сотрудники ведомства оказали 27-летней пострадавшей доврачебную помощь, вызвали ГИБДД и скорую. Ей диагностировали перелом голени, а скрывшегося мотоциклиста ищут.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close