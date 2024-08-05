Удар, затем выстрел. Появилось видео нападения на охранника клуба на Кронверкской

Посетитель бара «У Ларисы» в Петроградском районе ударил охранника заведения перед тем, как тот в него выстрелил, это следует из полученных кадров с камеры видеонаблюдения. Медицинская помощь потребовалась обоим, полиция расследует уголовное дело о хулиганстве, сообщает 5 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
источник «Фонтанки»
По предварительным данным, посетитель — 27-летний юрист из Ломоносова. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Как рассказывала «Фонтанка», инцидент произошел в баре на Кронверкской, 7 около четырех часов ночи в воскресенье. Мужчина сообщил по номеру «112», что в него стрелял сотрудник заведения. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с пулевым ранением кисти и гематомой на груди.
В горбольницу №2 доставили и его оппонента — 27-летнего менеджера зала, которому диагностировали перелом нижней челюсти. У него изъяли травматический пистолет «Оса».
Состояние обоих оценили как среднетяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.