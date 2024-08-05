    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    Удар, затем выстрел. Появилось видео нападения на охранника клуба на Кронверкской

    882
    5 комментариев

    Посетитель бара «У Ларисы» в Петроградском районе ударил охранника заведения перед тем, как тот в него выстрелил, это следует из полученных кадров с камеры видеонаблюдения. Медицинская помощь потребовалась обоим, полиция расследует уголовное дело о хулиганстве, сообщает 5 августа пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    источник «Фонтанки»

    По предварительным данным, посетитель — 27-летний юрист из Ломоносова. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

    Как рассказывала «Фонтанка», инцидент произошел в баре на Кронверкской, 7 около четырех часов ночи в воскресенье. Мужчина сообщил по номеру «112», что в него стрелял сотрудник заведения. Пострадавшего госпитализировали в Мариинскую больницу с пулевым ранением кисти и гематомой на груди.

    В горбольницу №2 доставили и его оппонента — 27-летнего менеджера зала, которому диагностировали перелом нижней челюсти. У него изъяли травматический пистолет «Оса».

    Состояние обоих оценили как среднетяжелое. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close