В баре на Кронверкской посетителя провожали стрельбой

Жаркой выдалась ночь в питейном заведении неподалёку от станции метро «Горьковская» в Петроградском районе Петербурга. Там стреляли и ломали челюсть.



О дебоше в баре «У Ларисы» на Кронверкской улице, 7, в полицию сообщили около четырёх часов ночи в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 5 августа . Звонивший рассказал о драке и уточнил, что за пистолет схватился сотрудник заведения.