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    В баре на Кронверкской посетителя провожали стрельбой

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    Жаркой выдалась ночь в питейном заведении неподалёку от станции метро «Горьковская» в Петроградском районе Петербурга. Там стреляли и ломали челюсть.

    О дебоше в баре «У Ларисы» на Кронверкской улице, 7, в полицию сообщили около четырёх часов ночи в воскресенье, стало известно «Фонтанке» 5 августа. Звонивший рассказал о драке и уточнил, что за пистолет схватился сотрудник заведения.

    Помощь медиков потребовалась двоим. В Мариинскую больницу с пулевым ранением кисти и гематомой на груди доставлен 27-летний посетитель — житель Ломоносовского района Ленобласти, во время учёбы в Суворовском училище занимавшийся военно-спортивным многоборьем.

    В горбольницу № 2 поступил его оппонент — 27-летний менеджер зала. Ему диагностировали перелом нижней челюсти.

    Полицейские установили, что менеджер в пылу склоки выстрелил в посетителя из своей травматической «Осы». Пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

    Состояние обоих пациентов медики оценивают как среднетяжёлое.

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