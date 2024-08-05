В баре на Кронверкской посетителя провожали стрельбой

Жаркой выдалась ночь в питейном заведении неподалёку от станции метро «Горьковская» в Петроградском районе Петербурга. Там стреляли и ломали челюсть.
О дебоше в баре «У Ларисы» на Кронверкской улице, 7, в полицию сообщили около четырёх часов ночи в воскресенье, стало известно «Фонтанке»
Помощь медиков потребовалась двоим. В Мариинскую больницу с пулевым ранением кисти и гематомой на груди доставлен
В горбольницу № 2 поступил его оппонент —
Полицейские установили, что менеджер в пылу склоки выстрелил в посетителя из своей травматической «Осы». Пистолет изъят. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Состояние обоих пациентов медики оценивают как среднетяжёлое.