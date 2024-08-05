В Ленобласти обнаружили захоронение более 2 тысяч узников концлагеря

Поисковики нашли массовое захоронение советских солдат возле деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти, на территории бывшего нацистского концлагеря «Дулаг-101». Его обнаружили по аэрофотоснимкам. Об этом 5 августа сообщает ТАСС.
Как рассказал информагентству представитель общественной организации «Помним всех поименно» Мирослав Селевонюк, там покоятся более 2 тысяч красноармейцев. Однако это число может вырасти.
«Если мы подтвердим нахождение еще двух рвов рядом, то эта цифра может вырасти до пяти (тысяч. — Прим. ред.). Это крупнейшая находка по северо-западу в этом году. Сейчас мы частично открыли один из них этих рвов, чтобы показать, что там действительно находится», — уточнил общественник.
По словам поисковиков, одна организация не справится самостоятельно с объемами предстоящей работы. Поэтому они надеются на поддержку комитета по молодежной политике.
Известно, что общественники начали работы в Котлах еще 22 июня и уже на следующий день обнаружили первые останки. Сейчас поисковики составляют списки военных, которые оказались в «Дулаге-101».