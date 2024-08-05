    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, с-в

    757мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.7eur92.83

    В Ленобласти обнаружили захоронение более 2 тысяч узников концлагеря

    2699
    3 комментария

    Поисковики нашли массовое захоронение советских солдат возле деревни Котлы Кингисеппского района Ленобласти, на территории бывшего нацистского концлагеря «Дулаг-101». Его обнаружили по аэрофотоснимкам. Об этом 5 августа сообщает ТАСС.

    Как рассказал информагентству представитель общественной организации «Помним всех поименно» Мирослав Селевонюк, там покоятся более 2 тысяч красноармейцев. Однако это число может вырасти.

    «Если мы подтвердим нахождение еще двух рвов рядом, то эта цифра может вырасти до пяти (тысяч. — Прим. ред.). Это крупнейшая находка по северо-западу в этом году. Сейчас мы частично открыли один из них этих рвов, чтобы показать, что там действительно находится», — уточнил общественник.

    По словам поисковиков, одна организация не справится самостоятельно с объемами предстоящей работы. Поэтому они надеются на поддержку комитета по молодежной политике.

    Известно, что общественники начали работы в Котлах еще 22 июня и уже на следующий день обнаружили первые останки. Сейчас поисковики составляют списки военных, которые оказались в «Дулаге-101».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ8

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close