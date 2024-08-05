Пробежал мимо и загорелся. Ребёнка под Петербургом в реанимацию отправил огонь из самовара

Вечером воскресенья в больницу Всеволожского района поступил 8-летний мальчик, который получил термические ожоги от самовара на даче, сообщает 5 августа пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти . По предварительным данным 47news , отец ребёнка залил средство для розжига в чан и раздувал костер с помощью электрического кожуха. Мальчик в это время играл со сверстниками. Он пробежал мимо самовара, и пламя охватило его одежду.

Стали известны подробности происшествия, в котором серьезные ожоги получил ребенок во Всеволожском районе Ленобласти. Следственный комитет начал проверку.

Отец сумел быстро сбить пламя, и ребёнку вызвали скорую. Тем не менее он получил сильные ожоги спины и рук. В тяжелом состоянии мальчика поместили в реанимацию.

По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. Следователи устанавливают все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Проверку также начала Всеволожская городская прокуратура.