Во Всеволожске тушили восьмилетнего петербуржца. Его одежда загорелась от костра

Дачный отдых закончился в реанимации для восьмилетнего жителя Красногвардейского района Петербурга. Ребёнок слишком близко подошёл к огню.
Мальчик с термическими ожогами порядка
По предварительным данным, в воскресенье в четвёртом часу дня там разводил костёр отец ребёнка. Мальчик, заигравшись с другими детьми, подбежал к огню слишком близко, и пламя перекинулось на его футболку. Мужчина окатил сына водой, но избежать ожогов не удалось.
У ребёнка обожжены спина и руки. Врачи оценили его состояние как тяжёлое.