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    Во Всеволожске тушили восьмилетнего петербуржца. Его одежда загорелась от костра

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    Дачный отдых закончился в реанимации для восьмилетнего жителя Красногвардейского района Петербурга. Ребёнок слишком близко подошёл к огню.

    Мальчик с термическими ожогами порядка 12 процентов тела поступил в детскую городскую больницу № 1 накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа. Бригада скорой увезла его с дачного участка во Всеволожске.

    По предварительным данным, в воскресенье в четвёртом часу дня там разводил костёр отец ребёнка. Мальчик, заигравшись с другими детьми, подбежал к огню слишком близко, и пламя перекинулось на его футболку. Мужчина окатил сына водой, но избежать ожогов не удалось.

    У ребёнка обожжены спина и руки. Врачи оценили его состояние как тяжёлое.

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