Во Всеволожске тушили восьмилетнего петербуржца. Его одежда загорелась от костра

Дачный отдых закончился в реанимации для восьмилетнего жителя Красногвардейского района Петербурга. Ребёнок слишком близко подошёл к огню.



Мальчик с термическими ожогами порядка 12 процентов тела поступил в детскую городскую больницу № 1 накануне, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 августа . Бригада скорой увезла его с дачного участка во Всеволожске.



По предварительным данным, в воскресенье в четвёртом часу дня там разводил костёр отец ребёнка. Мальчик, заигравшись с другими детьми, подбежал к огню слишком близко, и пламя перекинулось на его футболку. Мужчина окатил сына водой, но избежать ожогов не удалось.

