«Пришло видение». Отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество по монастырям

За отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор до
Решение по установлению повторного административного надзора за
«На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — уточнил Першин в разговоре с «Ъ».
Защитник рассказал, что Владимиру Квачкову ранее «пришло видение», согласно которому он должен проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки». Это и сподвигло Квачкова отправиться в качестве паломника по монастырям.
«Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика», — отметил Алексей Першин. Надзор все-таки был установлен, теперь Квачкову нужно отмечаться два раза в месяц, но где ему это делать — не очень понятно. «<...> он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — заключил адвокат.
В апреле текущего года Мосгорсуд признал законным штраф отставному полковнику ГРУ Квачкову за дискредитацию ВС РФ. Его повторно оштрафовали на
Владимир Квачков был арестован в
В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье