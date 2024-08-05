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    «Пришло видение». Отставной полковник ГРУ Квачков ушел в паломничество по монастырям

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    За отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор до 19 февраля 2027 года. Однако это решение было принято уже после того, как Квачков отправился в паломничество по российским монастырям. Детали этой истории передает «Коммерсантъ».

    Решение по установлению повторного административного надзора за 76-летним полковником было вынесено судом еще в мае этого года. Однако уже в этот момент Владимир Квачков находился в своем странствии. По словам адвоката Алексея Першина, Квачков отправился по святым местам примерно в конце апреля — начале мая.

    «На момент начала путешествия он был абсолютно не ограничен в праве на передвижение», — уточнил Першин в разговоре с «Ъ».

    Защитник рассказал, что Владимиру Квачкову ранее «пришло видение», согласно которому он должен проповедовать слово Божие «по России вплоть до Чукотки». Это и сподвигло Квачкова отправиться в качестве паломника по монастырям.

    «Он и ушел. Из-за этого заседания по установлению ему повторного надзора переносились трижды — суд пытался известить административного ответчика», — отметил Алексей Першин. Надзор все-таки был установлен, теперь Квачкову нужно отмечаться два раза в месяц, но где ему это делать — не очень понятно. «<...> он же по России бродит — по скитам, храмам и монастырям, и никакой связи с ним нет», — заключил адвокат.

    В апреле текущего года Мосгорсуд признал законным штраф отставному полковнику ГРУ Квачкову за дискредитацию ВС РФ. Его повторно оштрафовали на 40 тысяч рублей. В сентябре прошлого года Квачкову запретили участвовать в массовых мероприятиях до 2029 года.

    Владимир Квачков был арестован в 2010 году по обвинению в содействии терроризму и попытке вооруженного мятежа. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, позднее срок был сокращён до 8 лет. Также полковника обвиняли в подготовке покушения на Анатолия Чубайса, но по этому делу он был оправдан.

    В августе 2017-го военный суд приговорил Квачкова к полутора годам колонии строгого режима по статье 282 УК, его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды после видеообращения из заключения. Частичная декриминализация «экстремистской статьи» помогла ему выйти на свободу в феврале 2019 года.

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