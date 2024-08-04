Мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы

Московская полиция устанавливает обстоятельства конфликта мужчин на юге города, в результате которого один получил повреждения. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу главка.



Инцидент произошел в восьмом часу вечера во 2-м Верхнем Михайловском проезде. В ходе конфликта один из участников пострадал, предположительно, в него выстрелили из пневматического оружия. Мужчине на месте была оказана медицинская помощь. Стрелявший скрылся.



Источник агентства сообщил, что перепалка началась из-за того, что стрелявшего якобы чуть не сбили самокатчики.

