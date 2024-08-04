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    Мужчина открыл стрельбу по самокатчикам на юге Москвы

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    Московская полиция устанавливает обстоятельства конфликта мужчин на юге города, в результате которого один получил повреждения. Об этом 4 августа сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу главка.

    Инцидент произошел в восьмом часу вечера во 2-м Верхнем Михайловском проезде. В ходе конфликта один из участников пострадал, предположительно, в него выстрелили из пневматического оружия. Мужчине на месте была оказана медицинская помощь. Стрелявший скрылся.

    Источник агентства сообщил, что перепалка началась из-за того, что стрелявшего якобы чуть не сбили самокатчики.

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