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    ТЕМА ДНЯ

    Жильцов дома эвакуируют из-за угрозы обрушения

    Пришел в себя. Жертву чужого суицида на Луначарского перевели из реанимации

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    Житель Петербурга, которого нашли ночью 4 августа рядом с трупом покончившего с собой молодого человека, пришел в себя. Об этом «Фонтанке» сообщили в Елизаветинской больнице. 28-летнего потерпевшего перевели из реанимации, сейчас он в состоянии средней степени тяжести. С пациентом работают дежурные врачи травматологического отделения.

    Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржец получил тяжелые травмы в результате суицида незнакомого ему 21-летнего мурманчанина. Тот от полученных травм скончался на месте — прямо под одним из балконов дома на проспекте Луначарского. Молодой человек снимал квартиру на 9 этаже, сочинял рассказы и писал музыку, не слишком успешную.

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