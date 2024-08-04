Пришел в себя. Жертву чужого суицида на Луначарского перевели из реанимации

Житель Петербурга, которого нашли ночью 4 августа рядом с трупом покончившего с собой молодого человека, пришел в себя. Об этом «Фонтанке» сообщили в Елизаветинской больнице. 28-летнего потерпевшего перевели из реанимации, сейчас он в состоянии средней степени тяжести. С пациентом работают дежурные врачи травматологического отделения.



Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржец получил тяжелые травмы в результате суицида незнакомого ему 21-летнего мурманчанина. Тот от полученных травм скончался на месте — прямо под одним из балконов дома на проспекте Луначарского. Молодой человек снимал квартиру на 9 этаже, сочинял рассказы и писал музыку, не слишком успешную.

