Момент падения светофора на голову школьнице в Петербурге попал на видео

Момент падения на школьницу стойки со светофором и дорожными знаками в Приморском районе Петербурга попал на видео. Перед этим стойку задел съезжающий с тротуара водитель грузовика. Запись появилась в распоряжении «Фонтанки» 4 августа.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого утра у дома 15/30 по проспекту Королева. Судя по кадрам, водитель грузовой машины медленно съезжал с тротуара на проезжую часть, когда стенкой кузова задел дорожный знак, от чего тот завалился и упал на пешеходов.
В момент падения столба две девочки переходили дорогу, одна из них успела отскочить, вторую полностью накрыл дорожный знак.
Ранее «Фонтанка» писала, что 13-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением и резаной раной лба.