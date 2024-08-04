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    Момент падения светофора на голову школьнице в Петербурге попал на видео

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    Момент падения на школьницу стойки со светофором и дорожными знаками в Приморском районе Петербурга попал на видео. Перед этим стойку задел съезжающий с тротуара водитель грузовика. Запись появилась в распоряжении «Фонтанки» 4 августа.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел накануне около половины одиннадцатого утра у дома 15/30 по проспекту Королева. Судя по кадрам, водитель грузовой машины медленно съезжал с тротуара на проезжую часть, когда стенкой кузова задел дорожный знак, от чего тот завалился и упал на пешеходов.

    В момент падения столба две девочки переходили дорогу, одна из них успела отскочить, вторую полностью накрыл дорожный знак.

    Ранее «Фонтанка» писала, что 13-летнюю пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с сотрясением и резаной раной лба.

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