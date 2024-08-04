«Огненное» ДТП в Буграх с перевернувшейся «Субару» стало уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после аварии во Всеволожском районе, в которой пенсионер за рулем «Субару Форестер» сбил двух переходивших дорогу мужчин. Один из пешеходов скончался на месте. Подробности 4 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.



ДТП произошло накануне на автодороге Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в районе Бугров. 67-летний водитель «Субару» не справился с управлением и сбил двух 23-летних граждан Киргизии. Пенсионер пояснил, что у него сахарный диабет: из-за упавшего сахара он потерял сознание за рулем.

