«Огненное» ДТП в Буграх с перевернувшейся «Субару» стало уголовным делом

Уголовное дело возбуждено после аварии во Всеволожском районе, в которой пенсионер за рулем «Субару Форестер» сбил двух переходивших дорогу мужчин. Один из пешеходов скончался на месте. Подробности 4 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
ДТП произошло накануне на автодороге Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в районе Бугров. 67-летний водитель «Субару» не справился с управлением и сбил двух 23-летних граждан Киргизии. Пенсионер пояснил, что у него сахарный диабет: из-за упавшего сахара он потерял сознание за рулем.
В результате аварии один из пешеходов скончался, второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Машина перевернулась, вылетела на тротуар и загорелась.
Дело возбуждено по ст.264 ч. 3 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).