    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    1 м/с, ю-з

    755мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd85.7eur92.83

    «Огненное» ДТП в Буграх с перевернувшейся «Субару» стало уголовным делом

    1400
    4 комментария

    Уголовное дело возбуждено после аварии во Всеволожском районе, в которой пенсионер за рулем «Субару Форестер» сбил двух переходивших дорогу мужчин. Один из пешеходов скончался на месте. Подробности 4 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

    ДТП произошло накануне на автодороге Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в районе Бугров. 67-летний водитель «Субару» не справился с управлением и сбил двух 23-летних граждан Киргизии. Пенсионер пояснил, что у него сахарный диабет: из-за упавшего сахара он потерял сознание за рулем.

    В результате аварии один из пешеходов скончался, второй пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован. Машина перевернулась, вылетела на тротуар и загорелась.

    Дело возбуждено по ст.264 ч. 3 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close