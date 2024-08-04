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    Женщина погибла при ударе дрона ВСУ по жилому дому в Шебекино

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    Белгородская область подверглась новой серии атак со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Шебекино погиб мирный житель. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 4 августа.

    «От полученных ран женщина скончалась на месте до приезда медиков. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он в своем телеграм-канале.

    Еще три выпущенных дрона повредили остекление и внутреннюю отделку в квартирах двух домов. Два беспилотника нанесли удары по частным домам, спровоцировав возгорание на кровле.

    В Белгородском районе в селе Салтыково под удар FPV-дрона попал автобус сельскохозяйственного предприятия. В селе Петровка беспилотник ударил по автомобилю — транспортное средство полностью сгорело. Обошлось без пострадавших.

    Накануне в Шебекино при повторном обстреле города пострадали два человека. Мужчину с осколочным ранением ноги и женщину с осколочным ранением левой голени доставили в больницу.

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