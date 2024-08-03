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    Шебекино под повторным обстрелом. Есть пострадавшие

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    Два человека пострадали во второй половине дня 3 августа в результате повторного обстрела города Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
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    Бойцы самообороны и сотрудники полиции доставили в Центральную районную больницу мужчину с осколочным ранением ноги и женщину с осколочным ранением левой голени.

    Есть повреждения на территории двух микрорайонов: от прямого попадания снаряда в частный дом начался пожар, в четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли и фасады. Осколками был поврежден легковой автомобиль.

    Еще одну женщину с контузией отвезли в городскую больницу Белгорода после атаки дрона на частный дом в селе Березовка Борисовского района.

    Фото: Официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

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    Обстрел ШебекиноВСУАтака беспилотникаБелгородская областьВячеслав Гладков
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