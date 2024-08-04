В воскресенье Петербург снова накроют ливни с грозами. Виной всему — циклонический вихрь

В Петербурге в последний выходной перед началом рабочей недели погоду продолжит формировать обширный циклонический вихрь «Кирсти», появившийся на территории европейской части России еще в понедельник. В течение дня не обойдется без осадков, предупредил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус 4 августа.



«Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами», — написал он в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, сегодня на территории города столбики термометров будут варьироваться от 22 до 24 градусов выше нуля, в Ленобласти будет на градус теплее. Атмосферное давление окажется ниже нормы — барометры покажут 754 мм ртутного столба.