Обязательно к посещению: лучшие места для sup-прогулок в Петербурге и Ленобласти

Фестиваль Фонтанка SUP прошел, но лето не заканчивается. Даже если вы уже покорили вместе с 10 тысячами сапсерферов 8-километровый маршрут по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке, не останавливайтесь на этом — в Петербурге и пригородах есть много водных дорог, по которым стоит прокатиться на сапе. «Фонтанка» поговорила с инструкторами из сап-команды «Газпром нефти» про самые популярные места для катаний и составила свой рейтинг лучших маршрутов.

Фото: «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Каменный остров (Парковые острова) Самый популярный и доступный в дневное время маршрут в центре Петербурга проходит от Большого канала на Каменном острове в сторону Елагина острова, парка 300-летия и Лахта Центра. Здесь прекрасная архитектура изумительно сочетается с парковой зоной, а сам район не случайно окрестили Венецией. К тому же живописная трасса надежно защищена от ветра и можно не опасаться волн.



Трафик здесь порой очень плотный, и сап-серферам нельзя терять бдительность, чтобы не столкнуться друг с другом или стремительно проносящимися спортсменами на байдарке или каноэ.

Лахтинский разлив Чтобы совместить прогулку на сапе с потрясающей фотосессией — трудно придумать более удачное место, чем Лахтинский разлив. Это небольшое озеро практически в черте города совсем рядом с Финским заливом. Оттуда открывается впечатляющий вид на башню Лахта Центра и уходящую к горизонту водную гладь.



Вода в озере чистая и обычно спокойная. Если повезет — получится понаблюдать за обитающими в заливе бобрами, выдрами, утками и лебедями.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Парк 300-летия

Для заплыва по Финскому заливу идеальное место для старта — один из главных пляжей города, расположенный у парка 300-летия. Здесь можно покататься вдоль побережья, выйти на открытую воду, и, конечно, покорить волны. А вокруг вас ожидают потрясающие виды на стадион футбольного клуба «Зенит», вантовый мост и Лахта Центр.



Но даже опытным серферам здесь придется внимательно следить за прогнозом погоды. И если ожидается ветер более пяти метров в секунду, катание лучше перенести на более благоприятный день. К тому же в заливе следует обращать внимание и на буйки, чтобы не оказаться в зоне фарватера. А также нужно учитывать течение, которое может снести в сторону Кронштадта.



Фото: «Фонтанка.ру«/Михаил Огнев Поделиться Поделиться





Навстречу «Авроре» Свои просторы сап-серферам предлагает и главная водная артерия города — Нева. Один из наиболее популярных маршрутов проходит от Петропавловской крепости до легендарного крейсера. Попутно можно полюбоваться еще и на городские мосты или Дворцовую набережную. Но, конечно, главной изюминкой станет возможность сфотографироваться рядом с «Авророй». И не просто на ее фоне, с берега, а непосредственно на воде у борта.

Правда, маршрут не очень простой, и уж точно не для одиночек или новичков. Здесь и сильное течение, и множество судов, особенно катеров. Поэтому на трассу выходить лучше ранним утром, когда трафик менее оживленный. И, конечно, в составе группы должен быть профессиональный инструктор.



Фото: iStockphoto.com/ Akintevs Поделиться Поделиться





Река Оредеж На сапе можно путешествовать не только по воде, но и во времени! Река Оредеж на юго-западе Ленинградской области предлагает возможность погрузиться в доисторическую эпоху. Покрытые зеленью берега могут запросто перейти в настоящий каньон из песчаника еще девонского периода и сформировавшегося миллионы лет назад.

Длина реки около 200 километров, и на ее протяжении придется преодолевать и мелководные участки, и упавшие деревья или пороги. Поэтому маршрут вряд ли подойдет начинающим серферам. А продвинутые смогут насладиться продолжительным сплавом и живописными видами, особенно на участке от поселка Сиверский до Вырицы в Гатчинском районе. К месту старта можно доехать электричкой с Балтийского вокзала до станции Сиверская, а потом еще немного пройти пешком.



Озеро Донцо

Если вы не были на Мальдивских островах — не беда. Озеро Донцо в Волосовском районе Ленинградской области предложит вам такие же пляжи белоснежного песка и прозрачную лазурную воду. Можно увековечить себя на фоне красивых подводных растений и рыбок, а то и белых лебедей.

Такое любопытное место возникло на месте Кюрлевских карьеров, где раньше добывали известняк. А теперь сюда съезжаются сап-серферы любого уровня подготовки.



Фото: iStockphoto.com/ Kalichka Поделиться Поделиться





Борницкий карьер Марс может оказаться не за десятки миллионов километров, а просто в пригороде. Не верите — съездите на искусственное озеро около деревни Новое Хинколово в Гатчинском районе. На месте бывшего каменного карьера сделан водоем с кристально чистой водой, а вокруг настоящий инопланетный пейзаж — песчаные холмы, барханы, терриконы.



Место уже давно полюбилось туристам, поэтому серферам лучше ездить туда в будни. До деревни Старое Хинколово в Гатчине можно добраться и автобусом, после чего пройти еще километра три пешком. Личные автомобили лучше оставить в пределах пешей доступности, въезд к озеру запрещен.



Фото: «Фонтанка.ру«/Михаил Огнев Поделиться Поделиться





Река Вуокса Не только петербургские сап-серферы, но и любители сплавов со всей страны любят эту реку. Свое начало она берет в Финляндии, а затем протекает по Карельскому перешейку, образуя озера и рукава. Течение то спокойное, с тихими зелеными заводями, то бурное с обилием порогов.

Поэтому можно построить множество маршрутов как для опытных серфингистов, так и для начинающих. Например, от поселка Лосево в Приозерском районе, где река переходит в Суходольское озеро, впадающее в Ладожское. Хвойный лес вокруг, скалы по берегам, стремительная вода — что еще надо серферу на сапе?!



Сестрорецкий разлив В 15 километрах к северу от Петербурга находится озеро с обширной акваторией и удобным спуском к воде. Ехать недалеко, а на месте открываются живописные виды и спокойная водная гладь. Идеальная локация для того, чтобы впервые попробовать катание на сап-борде и взрослым, и детям. В отличие от других излюбленных серферами мест здесь нет сильного ветра, и в открытое море никого не унесет.

