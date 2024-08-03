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    Сюрреалистический поединок: на Олимпиаде в Париже встретились дзюдоисты с разницей в 60 килограммов

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    На Олимпийских соревнованиях по дзюдо 3 августа произошел поединок, который зрители в социальных сетях обозначили не иначе как «сюрреалистическим»: на площадке встретились соперники с разницей в 60 килограммов.

    Фото: кадр из трансляции
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    В смешанных командных соревнованиях по дзюдо француз Тедди Ринер (вес более 140 килограммов, рост 204 сантиметра) вышел против южнокорейского спортсмена Ли Ён Хвана (вес 81 кг, рост — 175 сантиметров).

    Фото: кадр из трансляции
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    Поединок продолжался полторы минуты, и результат его оказался вполне предсказуем: Ринер одержал досрочную победу, выиграв схватку иппоном — чистой победой. Сборная Франции обыграла Южную Корею в четвертьфинале командного турнира со счетом 4:1.

    Фото: кадр из трансляции
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    Позднее Ринер признался, что поединок был «несбалансированным», но к тому моменту интернет уже полнился кадрами встречи, которые вирусились и быстро превращались в мемы.

    Также сегодня на Олимпиаде в Париже 21-летний французский прыгун с шестом Антони Аммирати сбил планку пенисом во время прыжка и не смог пройти в финал соревнований.

    Фото: кадр из трансляции
    Фото: кадр из трансляции
    Фото: кадр из трансляции

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