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    Французский прыгун с шестом на Олимпиаде сбил планку пенисом и не попал в финал соревнований

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    На XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже 21-летний французский прыгун с шестом Антони Аммирати сбил планку пенисом и не смог пройти в финал соревнований.

    Спортсмен готовился преодолеть планку на высоте 5 метров 70 сантиметров и пройти в заключительный этап, но разогнавшись и совершив прыжок, задел злосчастную планку сначала коленями (но все же перемахнул через препятствие), а затем половым органом, после чего она сорвалась с креплений и упала.

    Ранее Аммирати удалось взять две высоты, и он в итоге занял 12-е место в общем зачете, но вместе с тем - и одним из самых главных героев Олимпиады.

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