Французский прыгун с шестом на Олимпиаде сбил планку пенисом и не попал в финал соревнований

На XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже 21-летний французский прыгун с шестом Антони Аммирати сбил планку пенисом и не смог пройти в финал соревнований.

Спортсмен готовился преодолеть планку на высоте 5 метров 70 сантиметров и пройти в заключительный этап, но разогнавшись и совершив прыжок, задел злосчастную планку сначала коленями (но все же перемахнул через препятствие), а затем половым органом, после чего она сорвалась с креплений и упала.