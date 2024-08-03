«Сегодня изи катка». Глушенков — о разгромной победе над «Ростовом»

Оформивший хет-трик в ворота «Ростова» полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал итоги матча. Встреча в Петербурге 3 августа завершилась разгромной победой хозяев.



«Во-первых, сегодня игра «изи катка» (лёгкая игра) была. Так что да, назовем это лучшей игрой», — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ», отвечая на вопрос, была ли эта игра лучшей в его карьере.



Полузащитник отметил хорошее взаимопонимание с партнерами по группе атаки. «В том году голевые (передачи) были, в этом на бомбардира решил пойти», — добавил игрок.



На вопрос о том, почему у «Зенита» сегодня все получилось, Глушенков ответил: «Мы сильные». А то, что играть пришлось против команды главного тренера сборной России Валерия Карпина, по словам полузащитника, не повлияло на него. «Обычная команда. Мне некому что-то доказывать, только себе», — добавил игрок петербургской команды.

