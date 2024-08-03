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    Максим, это было круто. «Зенит» с Глушенковым уничтожили «Ростов» в Петербурге

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    Петербургский «Зенит» на своем поле разгромил «Ростов» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась 3 августа на «Газпром Арене».

    Первый мяч в ворота гостей забил 18-летний Педро. Бразилец на 19 минуте получил пас на ход от Максима Глушенкова, вышел один на один с вратарем и ударом от штанги отправил мяч в сетку. Несколько минут судьям пришлось пересматривать момент на предмет офсайда, но VAR и главный арбитр Виталий Мешков сделали однозначный вывод: все честно.

    На 25 минуте отличился сам Глушенков, который забил гол изящным ударом с лёта из-за пределов штрафной. Разгромный счет «Зенит» установил уже к 32 минуте — забил Матео Кассьерра.

    А спустя еще три минуты Глушенков вышел один на один с вратарем, обвел его в штрафной и отправил мяч в пустые ворота.

    Окончательно Максим прибил гостей на 68 минуте — дальним обводящим ударом забил свой третий гол в матче. На 75-минуте полузащитник был заменен и покинул поле под аплодисменты болельщиков.

    Итоговый счет — 5:0. Дважды еще футболисты «Зенита» Мостовой и Мантуан били по штангам, а ростовчане имели несколько шансов отличиться, но голкипер петербуржцев Евгений Латышонок был надежен.

    «Зенит» ударно начал сезон своего столетия, которое команда будет отмечать в 2025 году. Сине-бело-голубые после трех туров лидируют в чемпионате. Команда Сергея Семака набрала девять очков из девяти и еще не пропустила ни одного мяча. Столько же очков у московского «Динамо», которое пока тоже идет без осечек. Следующий матч как раз будет между лидерами турнирной таблицы: «Зенит» сыграет с «Динамо» в Петербурге через неделю, 10 августа.

    Отметим, что Глушенков громил «Ростов» на фоне слухов о конфликте полузащитника с главным тренером ростовской команды и сборной России Валерием Карпиным в сентябре 2022 года, когда игрок якобы отказался выходить на поле в концовке матча с Киргизией. Еще в марте 2024-го Карпин говорил, что не видит смысла вызывать игрока в национальную команду, потому что «в клубе у него статистика, но помимо этого надо делать ещё много вещей. Например, много бегать». Помощник Карпина Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» говорил, что никакого конфликта нет. Сам Глушенков заявлял, что приедет в сборную, если получит вызов.

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