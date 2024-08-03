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    СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Огонек». Роспотребнадзор назвал причину ЧП

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    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Огонек» в городе Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

    Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. На месте происшествия работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

    Между тем региональный Роспотребнадзор уже назвал причину отравления: в результате исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды было установлено, что этиологическим агентом (патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус.

    В ДОЛ «Огонек» 3 августа была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 ребенка и пятеро из них были госпитализированы. Было принято решение о досрочном приостановлении лагерной смены с сегодняшнего дня.

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    ОгонекДОЛОтравление детей в лагереРотавирусСКРоспотребнадзор
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