СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Огонек». Роспотребнадзор назвал причину ЧП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Огонек» в городе Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. На месте происшествия работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.
Между тем региональный Роспотребнадзор уже назвал причину отравления: в результате исследования клинического материала от заболевших детей и смывов с объектов окружающей среды было установлено, что этиологическим агентом (патогеном, вызывающим инфекционный процесс) является ротавирус.
В ДОЛ «Огонек» 3 августа была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой отравились 32 ребенка и пятеро из них были госпитализированы. Было принято решение о досрочном приостановлении лагерной смены с сегодняшнего дня.