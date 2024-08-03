СК возбудил уголовное дело после массового отравления детей в лагере «Огонек». Роспотребнадзор назвал причину ЧП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового заболевания несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Огонек» в городе Светлогорске Калининградской области. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. На месте происшествия работают следователи для установления всех обстоятельств произошедшего.

