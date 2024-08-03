Неутомимый водитель погрузчика получил уголовное дело после ночной укладки асфальта и тарана полицейского

Уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено в Петербурге ГСУ СК. Водитель на подписке.
О возбуждении дела сообщает СК. 33-летнему водителю мини-погрузчика предъявлено обвинение в том, что он пытался задавить сотрудника полиции. Патруль приехал на вызов от недовольных жильцов с улицы Савушкина — дело близилось к полуночи, а неутомимый водитель продолжал укладывать асфальт. Так как физически инспектор не пострадал, водителю вменили первую часть статьи о применении насилия. Ареста она не предполагает, мужчина на подписке о невыезде.
Ранее «Фонтанка» показывала видео из двора. Полицейский после попытки наезда стрелял в воздух. Сдаваться добровольно и быстро водитель не пожелал.