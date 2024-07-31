Неудержимый работник. Камера сняла, как водитель погрузчика шёл на таран полицейского на севере Петербурга

Задержание водителя мини-погрузчика, захваченного трудовым порывом в Приморском районе Петербурга, попало на видео. Он успел раззадорить всех так, что в финале оказался лицом на асфальте, который так желал обновить.
читатель «Фонтанки»
Как сообщил «Фонтанке» читатель 31 июля, работа по укладке асфальта кипела во дворе дома
Рвение работника с приездом полицейских не иссякло. В кадр попало и медленное преследование погрузчика во дворе под требования остановиться, и манёвр водителя, направившего машину на сотрудника, и последовавшая за этим стрельба в воздух.
Как говорят, водитель пытался уехать от полиции в том числе по газонам.
Его доставали из салона, разбив стекло. Судя по видео, попав в руки полицейских, мужчина продолжал отмахиваться и быстро оказался на земле.
Протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции составили в отношении