Неудержимый работник. Камера сняла, как водитель погрузчика шёл на таран полицейского на севере Петербурга

Задержание водителя мини-погрузчика, захваченного трудовым порывом в Приморском районе Петербурга, попало на видео. Он успел раззадорить всех так, что в финале оказался лицом на асфальте, который так желал обновить.

Как сообщил «Фонтанке» читатель 31 июля, работа по укладке асфальта кипела во дворе дома № 133/3 на улице Савушкина в половине одиннадцатого часа ночи. Реакция желающих выспаться перед рабочим днём была закономерной — жители позвонили в полицию.

Рвение работника с приездом полицейских не иссякло. В кадр попало и медленное преследование погрузчика во дворе под требования остановиться, и манёвр водителя, направившего машину на сотрудника, и последовавшая за этим стрельба в воздух.



Как говорят, водитель пытался уехать от полиции в том числе по газонам.

