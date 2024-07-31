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    Неудержимый работник. Камера сняла, как водитель погрузчика шёл на таран полицейского на севере Петербурга

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    Задержание водителя мини-погрузчика, захваченного трудовым порывом в Приморском районе Петербурга, попало на видео. Он успел раззадорить всех так, что в финале оказался лицом на асфальте, который так желал обновить.

    читатель «Фонтанки»

    Как сообщил «Фонтанке» читатель 31 июля, работа по укладке асфальта кипела во дворе дома № 133/3 на улице Савушкина в половине одиннадцатого часа ночи. Реакция желающих выспаться перед рабочим днём была закономерной — жители позвонили в полицию.

    Рвение работника с приездом полицейских не иссякло. В кадр попало и медленное преследование погрузчика во дворе под требования остановиться, и манёвр водителя, направившего машину на сотрудника, и последовавшая за этим стрельба в воздух.

    Как говорят, водитель пытался уехать от полиции в том числе по газонам.

    Его доставали из салона, разбив стекло. Судя по видео, попав в руки полицейских, мужчина продолжал отмахиваться и быстро оказался на земле.

    Протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции составили в отношении 33-летнего вологжанина. Решать вопрос о возбуждении уголовного дела будет Следственный комитет.

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