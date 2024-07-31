Полиция со стрельбой тормозила ночную укладку асфальта на севере Петербурга

Пример контрпродуктивности показал увлечённый трудом водитель мини-погрузчика на севере Петербурга. Его нежелание отрываться от работы рискует потянуть на уголовное дело.
Полицию к дому № 10 на Яхтенной улице вызвали накануне, пожаловавшись на шумные работы, которые не давали уснуть, пишет «Дорожный инспектор»
Пыл труженика, несмотря на поздний час, не иссяк, и на просьбу сделать паузу он ответил резко и нецензурно.
«Мужчина вспылил и направил транспортное средство прямо на полицейских. Пришлось применять табельное оружие», — пишет «ДИ».
По данным «Фонтанки», водитель остановил погрузчик после второго выстрела. Его увезли в отдел в наручниках.
Пока 33-летний вологжанин получил протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.