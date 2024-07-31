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    Полиция со стрельбой тормозила ночную укладку асфальта на севере Петербурга

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    Пример контрпродуктивности показал увлечённый трудом водитель мини-погрузчика на севере Петербурга. Его нежелание отрываться от работы рискует потянуть на уголовное дело.

    Полицию к дому № 10 на Яхтенной улице вызвали накануне, пожаловавшись на шумные работы, которые не давали уснуть, пишет «Дорожный инспектор» 31 июля. Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Приморскому району застали укладку асфальта. Работа кипела.

    Пыл труженика, несмотря на поздний час, не иссяк, и на просьбу сделать паузу он ответил резко и нецензурно.


    Дорожный инспектор

    «Мужчина вспылил и направил транспортное средство прямо на полицейских. Пришлось применять табельное оружие», — пишет «ДИ».

    По данным «Фонтанки», водитель остановил погрузчик после второго выстрела. Его увезли в отдел в наручниках.

    Пока 33-летний вологжанин получил протокол о неповиновении законному распоряжению полицейского (19.3 КоАП). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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