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    Количество пострадавших в результате обстрела Шебекино увеличилось

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    Число пострадавших в результате обстрела жителей города Шебекино Белгородской области увеличилось — об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В Шебекинскую центральную районную больницу поступили еще две женщины: у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут доставлены в городскую больницу Белгорода.

    В областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения отправятся и первые двое пострадавших: мужчине и женщине были проведены обследования и оказана первая медицинская помощь.

    Приводит Гладков и уточненные данные о последствиях прилета с украинской стороны: повреждения выявлены уже в 19 частных домах, 3 из них сильно повреждены. Выбиты стекла в одном многоквартирном доме и на коммерческом объекте, осколками побиты 2 легковых автомобиля и есть локальные повреждения на ЛЭП и линии газоснабжения.

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