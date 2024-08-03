Количество пострадавших в результате обстрела Шебекино увеличилось

Число пострадавших в результате обстрела жителей города Шебекино Белгородской области увеличилось — об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинскую центральную районную больницу поступили еще две женщины: у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут доставлены в городскую больницу Белгорода.

В областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения отправятся и первые двое пострадавших: мужчине и женщине были проведены обследования и оказана первая медицинская помощь.