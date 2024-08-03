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    Два человека пострадали при обстреле Шебекино. За сутки по Белгородской области выпустили 112 снарядов

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    Два мирных жителя были ранены 3 августа в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    «Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую больницу», — написал глава области.

    В результате прилета были повреждены 6 частных домов, остекление в одном МКД и коммерческом объекте, посечен осколками один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.

    Также, по информации Гладкова, украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области 112 снарядами. Всего за один день регион атаковали 45 беспилотников ВСУ.

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