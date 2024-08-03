Два человека пострадали при обстреле Шебекино. За сутки по Белгородской области выпустили 112 снарядов

Два мирных жителя были ранены 3 августа в результате обстрела города Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Мужчина с осколочным ранением лица и женщина с минно-взрывной травмой, ранением левой голени, правого бедра и грудной клетки доставлены в Шебекинскую больницу», — написал глава области.

В результате прилета были повреждены 6 частных домов, остекление в одном МКД и коммерческом объекте, посечен осколками один легковой автомобиль и линии газо- и электроснабжения.