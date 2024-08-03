Плечом к плечу с коллегами: на Фонтанка SUP назвали лучший «корпоративный экипаж»

Почти 2000 участников Фонтанка SUP принимали участие в фестивале не сами по себе, а в компании со своими коллегами — 35 корпоративных команд, включая организаторов — «Фонтанку.ру». Специальная номинация для них — «Корпоративный экипаж». Победителем стала команда российского бренда сап-досок SUPFORFUN, выступившая в образе греческих богов.
Всего в заплыве приняли участие 35 корпоративных команд, представляющие самые разные сферы деятельности: строительство, банки, онлайн- и офлайн-торговлю, общепит и бьюти-сферу, телевидение и радио, банки и страховые компании, — и, конечно, команда организаторов, городского портала «Фонтанка.ру».
Официальный командный партнер фестиваля — Холдинг Setl Group — собрал в команде почти 500 человек, а команда «Газпром нефти» — титульного партнера фестиваля Фонтанка SUP — собрала на сапах более 100 участников. Впервые принимали участие команды генерального партнера фестиваля — компании «Мегамаркета» и команда Альфа-банка — стратегического партнера фестиваля.
Не в первый раз на фестивале уже с нами VICTORIA STENOVA — официальный партнер фестиваля, Группа «Эталон», Банк «Санкт-Петербург», официальный радиопартнер фестиваля радиостанция «Европа Плюс», телеканал ТНТ — официальный телепартнер, холдинг «РСТИ», принтерия «Ямайка», торговая сеть «ДИКСИ», СК «Капитал-полис», «Группа ЛСР», команда «Огни залива» представляет группу компаний «БФА-Девелопмент», команда производителя товаров для активного отдыха, непромокаемых рюкзаков и чехлов Luckroute и российский бренд сап-досок SUPFORFUN.
Впервые прошли дистанцию фестиваля команды «Главстрой Санкт-Петербург», бьюти-бренда Avon, компании «Теремок», «Купера» — сервиса доставки продуктов и еды, «РосДорБанка», участников проекта RC sport, ФСК, Группы «Аквилон», команда Sroynee.pro ГЕРОФАРМ, команда ББР Банка «Бобры Добры», сети гипермаркетов «О’КЕЙ», бренда «Семечки Джинн» и компании БАРЬЕР. Надеемся, что они станут постоянными участниками фестиваля.
1. Мегамаркета
2. «Газпром нефти»
3. Альфа-банка
4. компании VICTORIA STENOVA
5. сотрудников Setl Group
6. Телеканала ТНТ
7. «Европы плюс»
8. Сети гипермаркетов О’КЕЙ
9. Холдинга РСТИ
10. Группы «Эталон»
11. Банка «Санкт-Петербург»
12. «Группы ЛСР»
13. страховой компании «Капитал-полис»
14. принтерии «Ямайка»
15. Группы «Аквилон»
16. торговой сети «ДИКСИ»
17. ББР Банка «Бобры Добры»
18. компании БАРЬЕР
19. компании Ингосстрах
20. Юнтолово
21. Группы компаний Global Ports.
22. «Купер»
23. «Теремка»
24. бренда «Семечки Джинн»
25. компании Luckroute
26. РосДорБанка
27. RC спорт
28. Stroynee.pro ГЕРОФАРМ
29. БФА «Огни залива»
30. российского бренда сап-досок SUPFORFUN
31. Сети пекарен ЦЕХ85
32. Группы компаний ФСК
33. AVON