Быстро, еще быстрее: объявляем победителей гонки Фонтанка CUP

Самыми первыми вышли на старт и прошли дистанцию по рекам и каналам участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Самое время назвать победителей!

Гонка Фонтанка CUP проводилась в третий раз и установила свои рекорды: в ней приняли участие 300 человек, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. А победители показали лучшее время, несмотря на то что дистанция в этом году увеличилась почти на полкилометра. Соревнования прошли при поддержке Российской Федерации серфинга и генерального партнера гонки — Торговой сети «ДИКСИ».

