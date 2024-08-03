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    Быстро, еще быстрее: объявляем победителей гонки Фонтанка CUP

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    Самыми первыми вышли на старт и прошли дистанцию по рекам и каналам участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Самое время назвать победителей!

    Гонка Фонтанка CUP проводилась в третий раз и установила свои рекорды: в ней приняли участие 300 человек, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. А победители показали лучшее время, несмотря на то что дистанция в этом году увеличилась почти на полкилометра. Соревнования прошли при поддержке Российской Федерации серфинга и генерального партнера гонки — Торговой сети «ДИКСИ».

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    Победителем среди мужчин в категории «Профи» в третий раз стал Артем Измайлов — в этом году он прошел трассу, улучшив свой же собственный результат прошлого года на 11 секунд.

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    Тройка лидеров среди мужчин в категории «Профи» выглядит так:

    1. Артем Измайлов — 46:10,4

    2. Дмитрий Судаков — 46:20,5

    3. Леонид Тильш — 49:07,6

    Абсолютные призеры в категории «Профи» среди женщин:

    1. Елена Суркова — 53:59,3 (это на 5 секунд лучше первого результата прошлого года)

    2. Марина Ревенко — 57:09,6

    3. Елена Кайнихина — 57:11,5

    В лиге «Любителей» лучшее время у женщин:

    1. Анастасия Ганина — 1:07:24,4

    2. Татьяна Кузьмичева — 1:11:11,9

    3. Кристина Савенко — 1:13:53,7

    Лучшие среди «Любителей»-мужчин:

    1. Иван Зуев — 57:12,1

    2. Егор Токмачёв — 1:00:20,0

    3. Борис Шеляпин — 1:00:24.

    Абсолютные победители среди мужчин и среди женщин получили кубки и денежные призы, а победители в отдельных возрастных категориях (18–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет, 51+) — почетные медали. Все победители получили также подарки от торговой сети «ДИКСИ».

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