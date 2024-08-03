Быстро, еще быстрее: объявляем победителей гонки Фонтанка CUP

Самыми первыми вышли на старт и прошли дистанцию по рекам и каналам участники открытого кубка «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP. Самое время назвать победителей!
Гонка Фонтанка CUP проводилась в третий раз и установила свои рекорды: в ней приняли участие 300 человек, что в два с лишним раза больше, чем в прошлом году. А победители показали лучшее время, несмотря на то что дистанция в этом году увеличилась почти на полкилометра. Соревнования прошли при поддержке Российской Федерации серфинга и генерального партнера гонки — Торговой сети «ДИКСИ».
Победителем среди мужчин в категории «Профи» в третий раз стал Артем Измайлов — в этом году он прошел трассу, улучшив свой же собственный результат прошлого года на 11 секунд.
Тройка лидеров среди мужчин в категории «Профи» выглядит так:
1. Артем Измайлов — 46:10,4
2. Дмитрий Судаков — 46:20,5
3. Леонид Тильш — 49:07,6
Абсолютные призеры в категории «Профи» среди женщин:
1. Елена Суркова — 53:59,3 (это на 5 секунд лучше первого результата прошлого года)
2. Марина Ревенко — 57:09,6
3. Елена Кайнихина — 57:11,5
В лиге «Любителей» лучшее время у женщин:
1. Анастасия Ганина — 1:07:24,4
2. Татьяна Кузьмичева — 1:11:11,9
3. Кристина Савенко — 1:13:53,7
Лучшие среди «Любителей»-мужчин:
1. Иван Зуев — 57:12,1
2. Егор Токмачёв — 1:00:20,0
3. Борис Шеляпин — 1:00:24.
Абсолютные победители среди мужчин и среди женщин получили кубки и денежные призы, а победители в отдельных возрастных категориях (18–30 лет, 31–40 лет, 41–50 лет, 51+) — почетные медали. Все победители получили также подарки от торговой сети «ДИКСИ».