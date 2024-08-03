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    Скейтбордиста-провидца, швырнувшего доску в автобус в Сестрорецке, арестовали

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    Суд отправил в СИЗО молодого человека, который кинул скейтборд в лобовое стекло 211-го автобуса. Он злился, что его не выпустили на нужной ему остановке.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Ростовской области было переквалифицировано со статьи о вандализме на хулиганство. С этим скейтера привезли в суд, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. У молодого человека нет работы и регистрации хоть где-то. Известно, что его дважды судили за наркотики, а меньше года назад в Петербурге он получил 240 часов обязательных работ за кражу.

    Скандал начался в салоне автобуса утром 31 июля. Арестованный поругался с водителем, потому что тот не остановился на нужной скейтеру остановке. Уже выйдя из автобуса, со злости парень кинул скейтборд в стекло. Оно разбилось, а юноша ушел без доски.

    Спустя примерно сутки его нашли. Он рассказывал полиции, что может предвидеть будущее и поэтому кидал доску смело — знал, что никто не пострадает. https://www.fontanka.ru/2024/08/02/73913246/

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    СкейтбордистСестрорецкВандализмХулиганство
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