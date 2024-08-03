Скейтбордиста-провидца, швырнувшего доску в автобус в Сестрорецке, арестовали

Суд отправил в СИЗО молодого человека, который кинул скейтборд в лобовое стекло 211-го автобуса. Он злился, что его не выпустили на нужной ему остановке.

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, уголовное дело в отношении 27-летнего уроженца Ростовской области было переквалифицировано со статьи о вандализме на хулиганство. С этим скейтера привезли в суд, где ему избрали меру пресечения в виде ареста. У молодого человека нет работы и регистрации хоть где-то. Известно, что его дважды судили за наркотики, а меньше года назад в Петербурге он получил 240 часов обязательных работ за кражу.