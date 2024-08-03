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    Фонтанка SUP

    На Фонтанка SUP установлен новый рекорд России

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    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
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    На международном фестивале Фонтанка SUP команда «Газпром нефти» организовала самый массовый в истории заплыв на многоместном сапборде. На финише акцию спортсменов-любителей зарегистрировала Книга рекордов России.

    В составе команды полсотни гребцов — сотрудники компании, студенты петербургских вузов и колледжей. Трассу фестиваля они проплыли на 15-метровом сапборде «Энергия+», который в 2023 году побил рекорд Гиннесса и был признан самой большой доской для сёрфинга в мире. Цель акции — популяризация любительского спорта и здорового образа жизни.

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    «Сапсёрфинг уже давно стал для меня любимым летним видом спорта. Когда в «Газпром нефти», где я сейчас прохожу стажировку, мне предложили поучаствовать в команде и вместе поставить рекорд — я сразу согласилась. Это был абсолютно новый, очень интересный опыт со спортивным азартом и праздничной карнавальной атмосферой», — отметила Виктория Толстикова, стажер «Газпром нефти», выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

    Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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