На Фонтанка SUP установлен новый рекорд России

На международном фестивале Фонтанка SUP команда «Газпром нефти» организовала самый массовый в истории заплыв на многоместном сапборде. На финише акцию спортсменов-любителей зарегистрировала Книга рекордов России.
В составе команды полсотни гребцов — сотрудники компании, студенты петербургских вузов и колледжей. Трассу фестиваля они проплыли на 15-метровом сапборде «Энергия+», который в 2023 году побил рекорд Гиннесса и был признан самой большой доской для сёрфинга в мире. Цель акции — популяризация любительского спорта и здорового образа жизни.
«Сапсёрфинг уже давно стал для меня любимым летним видом спорта. Когда в «Газпром нефти», где я сейчас прохожу стажировку, мне предложили поучаствовать в команде и вместе поставить рекорд — я сразу согласилась. Это был абсолютно новый, очень интересный опыт со спортивным азартом и праздничной карнавальной атмосферой», — отметила Виктория Толстикова, стажер «Газпром нефти», выпускница Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.