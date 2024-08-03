Золотая рыбка, дракон и олимпийский мишка: какие образы удивили и запомнились на фестивале Фонтанка SUP

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Только раз в году реки и каналы в центре Петербурга становятся настолько яркими. Ведь Фонтанка SUP — это не просто фестиваль сапсерфинга, а настоящий карнавал. Кого только мы не видели сегодня на сапах: русалка и Дед Мороз, пожарный и водяной, по воде плыли «ягоды», «грибы», аватары, золотая рыбка — всех не перечислишь. Самых ярких, креативных и изобретательных участников мы наградили призами. Не обошлось и без традиционной SUP-свадьбы — точнее, без двух. И конечно, жюри выбрало самую красивую участницу фестиваля — победительницу конкурса Miss SUP.

В этом году мы поздравили с SUP-свадьбой две пары: Никиту и Диану Бондаревых из Московской области и Эдуарда и Ирину Огинтс из Кронштадта. Свадьба получилась самая настоящая: молодожены отламывали каравай от кондитерской «Тройка», макали в соль и кормили друг друга, чтобы жизнь была сладкой, а потом бросали букеты в толпу зрителей. А перед этим они, конечно же, проплыли весь маршрут вместе с остальными участниками Фонтанка SUP — конечно же, в свадебных нарядах. Чтобы и дальше плылось легче, получили сап-доски от «Мегамаркета» и Холдинга «РСТИ». Горько!



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У нас на фестивале — самые красивые девушки. В этом можно было убедиться на финале конкурса Miss SUP, в котором приняли участие 10 участниц, которых выбрали читатели «Фонтанки». Девушки дефилировали на сцене и отвечали на интеллектуальные вопросы ведущего, а зрителей больше всего интересовало, замужем ли прекрасные сапсерферши. Победительницей стала Ирина Решетникова из Великого Новгорода, жизнь которой плотно связана с сапсерфингом — она является основателем компании NovgorodSup, которая проводит прогулки на сапах по рекам и озерам. Она получила в подарок сап-доску от компании «Мегамаркет». Все финалистки получили подарки от Университетской инновационной компании «Литораль» и от «Фонтанки.ру».



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В конкурсах костюмов в этом году победителей как никогда много: 12 номинаций и в каждой не по одной награде.

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Лучший костюм. Третье место заняла Виктория Лебедева с ангельскими крыльями, на втором — королева фестиваля «Пиратская гавань» Юлия Зигерт, на первом — Ирина Еремина в своей «Подводной вселенной».

Ирина Еремина Юлия Зигерт Виктория Лебедева Поделиться Поделиться





Лучшее оформление SUP-доски — номинация, где сап стал главной частью образа. Здесь победителями стали Алеся Морозова, Тамара Козловская и Дмитрий Майоров.



Дмитрий Майоров Тамара Козловская Алеся Морозова Поделиться Поделиться





Сказки Пушкина — специальная номинация Фонтанки SUP в 2024 году, посвященная 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Третье место заняли Алена Рудакова и Анна Сергеева. Второе место: Эдуард Никаноров и Анна Иванова в образе «Старик и золотая рыбка». Первое — Алина и Андрей Лысенко с лабрадором Ванессой за образ самого Александра Сергеевича с «котом» ученым.

Алина и Андрей Лысенко с лабрадором Ванессой Алена Рудакова и Анна Сергеева Эдуард Никаноров и Анна Иванова Поделиться Поделиться





Не один — на победу в этой номинации претендовали команды друзей или дружных семей в костюмах, объединенных одной тематикой. Третье место получила команда «Чебурашка», на втором — «Сказочная команда», на первом — «Команда богов» из 14 участников.

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Доставлено в лето — выбрали обладателей самого фантазийного летнего образа вместе с генеральным партнером — компанией «Мегамаркет». Победительницами стали Мария Кузьмина, Екатерина Четверткова и Екатерина Зуб.

Екатерина Зуб Екатерина Четверткова Мария Кузьмина Поделиться Поделиться





Самый энергичный на сапе — тому, кто своим ярким образом помог создавать атмосферу праздника и зарядил участников фестиваля позитивом, вручили приз от титульного партнера фестиваля — компании «Газпром нефть». Приз получила Елизавета Глянцева в образе олимпийского мишки.



Елизавета Глянцева Поделиться Поделиться





Я и ценный пассажир — для участия в этой номинации надо выполнить два условия: взять с собой на доску питомца и создать для него и для себя креативный образ. Партнер номинации — компания «Четыре лапы» подарила победителям призы.

1-е место — Ирина Павлова и пес Амиго Бутч

2-е место — Александр Луми и ценный пассажир Вия 3-е место — Екатерина Алексеева с хвостиками 4-е место — Елена Зимина и попугай Карлуша 5-е место — Участник с «просто котом»

Ирина Павлова и пес Амиго Бутч Александр Луми и ценный пассажир Вия Екатерина Алексеева с хвостиками Елена Зимина и попугай Карлуша Участники с «просто котом» Поделиться Поделиться





Музыкальный сап — номинация для тех, кто играет на музыкальных инструментах, поет или просто любит устраивать дискотеки. Здесь победители выступили целыми коллективами. Одна команда танцевала диско на сапе, а вторая и вовсе перевоплотилась в группу Kiss.



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Блестящая идея — наградили самых блестящих и уверенных в себе участников вместе с партнером номинации — компанией «Ингосстрах». Первое место — у Ольги Лебедевой в костюме дракона. На втором месте — Анна Райнер, на третьем — Александр Мухин.

Ольга Лебедева Александр Мухин Анна Райнер Поделиться Поделиться





Игра цвета — в специальной номинации от компании AVON выбрали обладательниц самого яркого и креативного макияжа. Ими стали Станислава Нелюбина, Людмила Кухта и Резеда Зубкова.



Людмила Кухта Станислава Нелюбина Резеда Зубкова Поделиться Поделиться





Самый бодрый на канале — вместе с телеканалом ТНТ выбрали обладателя самого яркого и креативного утреннего образа. Им стал Антон Чернов, который создал образ с помощью халата и полотенца.



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Участников фестиваля в костюмах было так много, что жюри никак не могло остановиться и вручало, вручало специальные призы: аватары, принцесса Фиона и прекрасный Черный лебедь, водяной с кикиморой, девушки в блестящих платьях — «Миссис Петроградский район» — стали победителями сегодня.



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Среди призов в этом году было как никогда много сап-досок — от генерального партнера компании «Мегамаркет», холдинга «РСТИ», также победители получили наборы сладостей, мерч от «Фонтанки» и партнеров фестиваля, бьюти-наборы, корзины со сладостями и семечками, а также экшн-камеру GoPro и даже телевизор.

В принципе, можно уже начинать готовить костюм к следующему фестивалю — чтобы точно победить!