Сенатор Савельев не признает вину в организации покушения на убийство

Защитники сенатора Дмитрия Савельева будут обжаловать решение суда об его аресте. Они отметили, что парламентарий не признает вину.

Слова адвокатов приводит портал MSK1 вечером 2 августа. Они сообщили, что решение суда об аресте было принято с нарушением закона, на него будет подана апелляционная жалоба. «Наш подзащитный вину не признает», — добавила адвокат Татьяна Лупандина.

Ранее Басманный суд столицы отправил Савельева в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в организации покушения на убийство делового партнера сенатора. Якобы он попросил бывшего сотрудника ФСИН убить бизнесмена за 100 тысяч долларов. Предполагаемый киллер рассказал об этом ФСБ. Смерть мужчины была инсценирована.