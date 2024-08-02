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    Сенатор Савельев не признает вину в организации покушения на убийство

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    Защитники сенатора Дмитрия Савельева будут обжаловать решение суда об его аресте. Они отметили, что парламентарий не признает вину.

    Слова адвокатов приводит портал MSK1 вечером 2 августа. Они сообщили, что решение суда об аресте было принято с нарушением закона, на него будет подана апелляционная жалоба. «Наш подзащитный вину не признает», — добавила адвокат Татьяна Лупандина.

    Ранее Басманный суд столицы отправил Савельева в СИЗО на два месяца. Ему предъявлено обвинение в организации покушения на убийство делового партнера сенатора. Якобы он попросил бывшего сотрудника ФСИН убить бизнесмена за 100 тысяч долларов. Предполагаемый киллер рассказал об этом ФСБ. Смерть мужчины была инсценирована.

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