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    Фонтанка SUP

    С удочкой, парусом и острым носом: как выбрать сапборд для новичка на Фонтанку SUP и не только

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    Количество участников Фонтанка SUP растет с каждым годом, и в этом году на старте фестиваля ожидается более 10 тысяч человек. Вместе с популярностью сапсёрфинга растет и количество модификаций досок, которые предлагают производители. «Фонтанка» поговорила с профессиональными спортсменами и инструкторами из сап-команды «Газпром нефти», чтобы помочь найти подходящие варианты сапбордов для каждого.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Еще до покупки сапа нужно ответить на главный вопрос: где и с какой целью вы будете на нем кататься — прогуливаться по тихим озерным заводям, выходить в открытое море или сплавляться по горной реке. Планируете ли плыть в одиночку или взять пассажиров? Именно ваши предпочтения станут первым шагом к поиску оптимального варианта сапа: конструкции и размеров, формы и объема, необходимой устойчивости и маневренности.

    Подходящие габариты

    Длинные сапы — быстрее, короткие — более маневренны. Например, заскакивать на волны удобнее на короткой (2,5–3 метра) жесткой доске с приподнятым носом. А для скоростных заездов по гладкой воде лучше подойдут длинные сапы (до 4 метров), ширина которых всего около полуметра. В то же время для сплавов по бурным рекам, как правило, выбирают короткие, широкие и тяжелые модели — для большей устойчивости.

    Если вы не гонитесь за экстримом или спортивными достижениями, стоит присмотреться к туристическим моделям. При той же длине, что и гоночные сапы, они немного шире — около 80 сантиметров, поэтому одновременно и достаточно быстрые, и удобные. На них легче поддерживать равновесие, а еще можно разместить снаряжение и припасы для дальних походов.

    Новичкам же чаще всего рекомендуют универсальный сап — средней длины и шириной около метра, с закругленным носом. Выдающейся скорости или маневренности ожидать не приходится, зато прекрасно сочетаются устойчивость и удобство при передвижении. Это идеальный вариант для неторопливых прогулок по спокойным рекам или каналам в черте города. Заодно можно порыбачить или прокатить четвероного друга. На таких сапах можно даже погружаться в занятия йогой. Только надо взять соответствующую модификацию — без ручки посередине и покрытую нескользящим ковриком.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Литры и килограммы

    Для комфортного передвижения на сапе важно учесть его грузоподъемность и ваше телосложение. Если сёрфер высокий и тяжелый, то лучше подойдет широкая доска. Причем желательно потолще — тогда ей будет легче управлять даже при повышенной нагрузке. Кроме того, толстые доски (до 15 сантиметров) меньше заливает водой. Но человеку с небольшим весом на них труднее удерживать равновесие при гребле.

    Тонкие доски (примерно 10 сантиметров) лучше подходят для серфинга — их меньше сдувает боковым ветром, и они лучше скользят перед волной.

    Например, трехкратный чемпион России по сап-серфингу Сергей Мысовский для тренировок использует борд объемом всего лишь 78 литров. А объем прогулочной классической модели составляет уже 200–300 литров. Соответственно, она может выдержать примерно 200–300 килограммов. Но опытные сёрферы не рекомендуют нагружать более 150 килограммов, чтобы не слишком замедлять передвижение.

    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
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    Добавить скорости

    Если классический сап вдруг покажется вам слишком скучным, то обострить ощущения можно с помощью необычных моделей. Например, такого достаточно экзотического вида, как гидрофойлы. Их особенность — большой подводный плавник, позволяющий развить огромную скорость. Доска буквально поднимается над водой, а у сёрфера складывается ощущение полета.

    Любителям прокатиться с ветерком также стоит присмотреться к такой модели, как sup-wind. С помощью специального крепления на него можно установить мачту с парусом и в полной мере испытать все прелести виндсерфинга. Благодаря парусу доска развивает большую скорость, вот только управлять ей будет сложно без специальных тренировок.

    Фото: iStockphoto.com/Viviana Delidaki
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    Ускориться на сапе можно и совместив его с велосипедом. На доску устанавливается сиденье, алюминиевый руль и педали. Получается похоже на плавучий велотренажер, на котором можно сидя преодолевать внушительные расстояния. Дополнительные конструкции можно легко снять и вернуть сапу его классический вид.

    С удочкой и модным видом

    Если хотите совместить водные прогулки с другим хобби — производители сапов предлагают немало вариантов, а наиболее распространенный, естественно, для рыбалки. Такие доски специально делают широкими для большей надежности и грузоподъемности, с достаточным местом для рыбака и снаряжения. Конструкция снабжается держателями удочек, сеткой для груза и даже специальным сиденьем-холодильником.

    Для любителей наслаждаться подводными видами есть сапы со специальным смотровым окошком и креплением для экшн-камеры.

    Фото: iStockphoto.com/marekuliasz
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    Внести разнообразие в привычный вид сапа можно и просто его интересно раскрасив. Продавцы сапбордов всегда готовы оценить ваш творческий подход и полет фантазии, поэтому по желанию клиентов могут изобразить на доске практически любую картинку вплоть до портрета самого заказчика.

    Носить или возить

    Какой сап лучше: надувной или твердый (то есть композитный) — риторический вопрос. Достоинства и недостатки есть у обоих вариантов. Основой твердой модели, как правило, служит пенопласт, который для прочности и жесткости покрывают композитными материалами. Легко скользя по воде, такие доски могут развивать большую скорость, поэтому их обычно предпочитают опытные сёрферы.

    Но при этом жесткая конструкция таких габаритов проблематична в транспортировке и стоит достаточно дорого. И если во время сплава неосторожно наткнуться на препятствие, ремонт тоже обойдется недешево.

    Фото: iStockphoto.com/Pavel Muravev
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    Поэтому большинство любителей выбирают надувные сапы, несмотря на их сравнительно низкий уровень скольжения. Такие конструкции обычно состоят или из одного слоя поливинилхлорида, или из двух — для большей надежности. По сравнению с твердыми они легче и компактнее, да и стоят дешевле. Главное же преимущество — сап можно сдуть и перевозить в специальной сумке.

    Лиш, весла и насос

    Выбрав сап, нужно еще озаботиться его правильной комплектацией. Например, обычно к доске прилагаются алюминиевые весла — простые, но не очень прочные. Продвинутые сёрферы покупают их отдельно, чтобы подобрать и по своему росту, и для определенных задач. Так, для гонок на короткие дистанции эксперты рекомендуют легкие карбоновые весла с большой лопастью, а для туризма — с уменьшенной или средней.

    Для переноски сапа подойдет сумка-рюкзак самой различной конфигурации, в том числе из водостойких материалов или с колесиками. Может пригодиться и отдельный герметичный мешок, в котором удобно брать с собой личные вещи — еду, сухую одежду или фотоаппарат.

    Надо также учесть, что для надувного сапа нужен специальный насос, способный создать давление в районе 15–20 psi. И, конечно, не забудьте специальный страховочный шнур (лиш). Одним концом он крепится к самому сёрферу, другим — к доске, чтобы ее не унесло течением.

    Фото: iStockphoto.com/Aleksey Matrenin
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    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»
    Фото: iStockphoto.com/Viviana Delidaki
    Фото: iStockphoto.com/marekuliasz
    Фото: iStockphoto.com/Pavel Muravev
    Фото: iStockphoto.com/Aleksey Matrenin

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