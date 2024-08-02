С удочкой, парусом и острым носом: как выбрать сапборд для новичка на Фонтанку SUP и не только

Количество участников Фонтанка SUP растет с каждым годом, и в этом году на старте фестиваля ожидается более 10 тысяч человек. Вместе с популярностью сапсёрфинга растет и количество модификаций досок, которые предлагают производители. «Фонтанка» поговорила с профессиональными спортсменами и инструкторами из сап-команды «Газпром нефти», чтобы помочь найти подходящие варианты сапбордов для каждого.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Еще до покупки сапа нужно ответить на главный вопрос: где и с какой целью вы будете на нем кататься — прогуливаться по тихим озерным заводям, выходить в открытое море или сплавляться по горной реке. Планируете ли плыть в одиночку или взять пассажиров? Именно ваши предпочтения станут первым шагом к поиску оптимального варианта сапа: конструкции и размеров, формы и объема, необходимой устойчивости и маневренности.



Подходящие габариты Длинные сапы — быстрее, короткие — более маневренны. Например, заскакивать на волны удобнее на короткой ( 2,5–3 метра ) жесткой доске с приподнятым носом. А для скоростных заездов по гладкой воде лучше подойдут длинные сапы (до 4 метров ), ширина которых всего около полуметра. В то же время для сплавов по бурным рекам, как правило, выбирают короткие, широкие и тяжелые модели — для большей устойчивости.



Если вы не гонитесь за экстримом или спортивными достижениями, стоит присмотреться к туристическим моделям. При той же длине, что и гоночные сапы, они немного шире — около 80 сантиметров , поэтому одновременно и достаточно быстрые, и удобные. На них легче поддерживать равновесие, а еще можно разместить снаряжение и припасы для дальних походов.

Новичкам же чаще всего рекомендуют универсальный сап — средней длины и шириной около метра, с закругленным носом. Выдающейся скорости или маневренности ожидать не приходится, зато прекрасно сочетаются устойчивость и удобство при передвижении. Это идеальный вариант для неторопливых прогулок по спокойным рекам или каналам в черте города. Заодно можно порыбачить или прокатить четвероного друга. На таких сапах можно даже погружаться в занятия йогой. Только надо взять соответствующую модификацию — без ручки посередине и покрытую нескользящим ковриком.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Литры и килограммы Для комфортного передвижения на сапе важно учесть его грузоподъемность и ваше телосложение. Если сёрфер высокий и тяжелый, то лучше подойдет широкая доска. Причем желательно потолще — тогда ей будет легче управлять даже при повышенной нагрузке. Кроме того, толстые доски (до 15 сантиметров ) меньше заливает водой. Но человеку с небольшим весом на них труднее удерживать равновесие при гребле.



Тонкие доски (примерно 10 сантиметров ) лучше подходят для серфинга — их меньше сдувает боковым ветром, и они лучше скользят перед волной.

Например, трехкратный чемпион России по сап-серфингу Сергей Мысовский для тренировок использует борд объемом всего лишь 78 литров . А объем прогулочной классической модели составляет уже 200–300 литров . Соответственно, она может выдержать примерно 200–300 килограммов . Но опытные сёрферы не рекомендуют нагружать более 150 килограммов , чтобы не слишком замедлять передвижение.



Фото: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти» Поделиться Поделиться





Добавить скорости Если классический сап вдруг покажется вам слишком скучным, то обострить ощущения можно с помощью необычных моделей. Например, такого достаточно экзотического вида, как гидрофойлы. Их особенность — большой подводный плавник, позволяющий развить огромную скорость. Доска буквально поднимается над водой, а у сёрфера складывается ощущение полета.



Любителям прокатиться с ветерком также стоит присмотреться к такой модели, как sup-wind. С помощью специального крепления на него можно установить мачту с парусом и в полной мере испытать все прелести виндсерфинга. Благодаря парусу доска развивает большую скорость, вот только управлять ей будет сложно без специальных тренировок.



Ускориться на сапе можно и совместив его с велосипедом. На доску устанавливается сиденье, алюминиевый руль и педали. Получается похоже на плавучий велотренажер, на котором можно сидя преодолевать внушительные расстояния. Дополнительные конструкции можно легко снять и вернуть сапу его классический вид.



С удочкой и модным видом Если хотите совместить водные прогулки с другим хобби — производители сапов предлагают немало вариантов, а наиболее распространенный, естественно, для рыбалки. Такие доски специально делают широкими для большей надежности и грузоподъемности, с достаточным местом для рыбака и снаряжения. Конструкция снабжается держателями удочек, сеткой для груза и даже специальным сиденьем-холодильником.

Для любителей наслаждаться подводными видами есть сапы со специальным смотровым окошком и креплением для экшн-камеры.



Фото: iStockphoto.com/ marekuliasz Поделиться Поделиться





Внести разнообразие в привычный вид сапа можно и просто его интересно раскрасив. Продавцы сапбордов всегда готовы оценить ваш творческий подход и полет фантазии, поэтому по желанию клиентов могут изобразить на доске практически любую картинку вплоть до портрета самого заказчика.



Носить или возить Какой сап лучше: надувной или твердый (то есть композитный) — риторический вопрос. Достоинства и недостатки есть у обоих вариантов. Основой твердой модели, как правило, служит пенопласт, который для прочности и жесткости покрывают композитными материалами. Легко скользя по воде, такие доски могут развивать большую скорость, поэтому их обычно предпочитают опытные сёрферы.

Но при этом жесткая конструкция таких габаритов проблематична в транспортировке и стоит достаточно дорого. И если во время сплава неосторожно наткнуться на препятствие, ремонт тоже обойдется недешево.



Поэтому большинство любителей выбирают надувные сапы, несмотря на их сравнительно низкий уровень скольжения. Такие конструкции обычно состоят или из одного слоя поливинилхлорида, или из двух — для большей надежности. По сравнению с твердыми они легче и компактнее, да и стоят дешевле. Главное же преимущество — сап можно сдуть и перевозить в специальной сумке.

Лиш, весла и насос Выбрав сап, нужно еще озаботиться его правильной комплектацией. Например, обычно к доске прилагаются алюминиевые весла — простые, но не очень прочные. Продвинутые сёрферы покупают их отдельно, чтобы подобрать и по своему росту, и для определенных задач. Так, для гонок на короткие дистанции эксперты рекомендуют легкие карбоновые весла с большой лопастью, а для туризма — с уменьшенной или средней.



Для переноски сапа подойдет сумка-рюкзак самой различной конфигурации, в том числе из водостойких материалов или с колесиками. Может пригодиться и отдельный герметичный мешок, в котором удобно брать с собой личные вещи — еду, сухую одежду или фотоаппарат.

