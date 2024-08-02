В первый день августа в Петербурге наблюдали самый красивый закат за всё лето. Посмотрите, как это было

Петербург встретил август самым красивым и ярким закатом за всё лето. Первый заход солнца в последний летний месяц сопровождался плывущими в бесконечность облаками, водяным смерчем и золотыми лучами солнца. Красочные рисунки природы запечатлели камеры Лахта Центра.





На кадрах можно заметить, как пушистые облака несутся через Финский залив, проходят «Газпром Арену» и плавно уплывают в город. Несмотря на пасмурное небо, сквозь белоснежную дымку просачиваются солнечные лучи. В этот момент над заливом проходит водяной смерч. Вращающаяся колонна воздуха двигается над открытой водой под дождевыми облаками, придавая закату атмосферу таинственности. Смерч в ярко-желтых лучах солнца будто показывает городу, что стихия могущественна, разрушительна и неподвластна человеку.



«Неделя ознаменовалась сменой месяцев, причем уходящий попрощался с нами фантастической вечерней зарей», — отмечают в Лахта Центре.

