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    В первый день августа в Петербурге наблюдали самый красивый закат за всё лето. Посмотрите, как это было

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    Петербург встретил август самым красивым и ярким закатом за всё лето. Первый заход солнца в последний летний месяц сопровождался плывущими в бесконечность облаками, водяным смерчем и золотыми лучами солнца. Красочные рисунки природы запечатлели камеры Лахта Центра.


    На кадрах можно заметить, как пушистые облака несутся через Финский залив, проходят «Газпром Арену» и плавно уплывают в город. Несмотря на пасмурное небо, сквозь белоснежную дымку просачиваются солнечные лучи. В этот момент над заливом проходит водяной смерч. Вращающаяся колонна воздуха двигается над открытой водой под дождевыми облаками, придавая закату атмосферу таинственности. Смерч в ярко-желтых лучах солнца будто показывает городу, что стихия могущественна, разрушительна и неподвластна человеку.

    «Неделя ознаменовалась сменой месяцев, причем уходящий попрощался с нами фантастической вечерней зарей», — отмечают в Лахта Центре.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Отметим, что август наступил не только в сопровождении необыкновенного заката, но и дождей. Об осадках, которые обрушились на город в последний месяц лета, свидетельствует не только серое небо, но и наблюдения синоптиков. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывал, что 1 августа в городе в среднем выпало 10 миллиметров дождя, а в Московском районе — до 17 миллиметров.

    По прогнозу на следующей неделе осадков практически не будет. На небольшой период дожди перестанут идти. Но дальше ожидается циклон. Это значит, что в Петербурге снова пройдут ливни и грозы.

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    ЗакатПетербургАвгустАлександр Колесов
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