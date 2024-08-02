В первый день августа в Петербурге наблюдали самый красивый закат за всё лето. Посмотрите, как это было

Петербург встретил август самым красивым и ярким закатом за всё лето. Первый заход солнца в последний летний месяц сопровождался плывущими в бесконечность облаками, водяным смерчем и золотыми лучами солнца. Красочные рисунки природы запечатлели камеры Лахта Центра.
На кадрах можно заметить, как пушистые облака несутся через Финский залив, проходят «Газпром Арену» и плавно уплывают в город. Несмотря на пасмурное небо, сквозь белоснежную дымку просачиваются солнечные лучи. В этот момент над заливом проходит водяной смерч. Вращающаяся колонна воздуха двигается над открытой водой под дождевыми облаками, придавая закату атмосферу таинственности. Смерч в ярко-желтых лучах солнца будто показывает городу, что стихия могущественна, разрушительна и неподвластна человеку.
«Неделя ознаменовалась сменой месяцев, причем уходящий попрощался с нами фантастической вечерней зарей», — отмечают в Лахта Центре.
Отметим, что август наступил не только в сопровождении необыкновенного заката, но и дождей. Об осадках, которые обрушились на город в последний месяц лета, свидетельствует не только серое небо, но и наблюдения синоптиков. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывал, что
По прогнозу на следующей неделе осадков практически не будет. На небольшой период дожди перестанут идти. Но дальше ожидается циклон. Это значит, что в Петербурге снова пройдут ливни и грозы.