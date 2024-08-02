Жарко не будет. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на месяц

Август в Петербурге начался с дождей и нежаркой погоды. В пятницу, 2 августа, главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что комфортная дневная температура будет сохраняться в Петербурге весь месяц.
В ближайшие дни погода будет меняться не сильно. Ожидается +20–24 градусов, кратковременные дожди, иногда ливни и грозы. «Циклон медленно заполняется над восточными районами Европейской территории России, а над нашим районом постоянно остается барическая ложбина, в которой и образуются облака с дождями», — объясняет синоптик.
По прогнозу, на следующей неделе осадков практически не будет. На небольшой период дожди перестанут идти. Но дальше ожидается циклон. Это значит, что в Петербурге снова пройдут ливни и грозы. «Конечно, в разные дни эти явления будут большей или меньшей интенсивности, но за ними будем следить», — рассказывает Колесов.
Стоит отметить, что самый жаркий август Петербурга был в 2022 году. Тогда температура не опускалась ниже +20 градусов. Вторым по теплу август пришелся на 2023 год. Температура была выше +19,9 градусов. В этом году будет прохладнее: +18–19 градусов. К слову, новый месяц дал понять, что от него ждать, еще в первый день. 1 августа в городе в среднем выпало 10 миллиметров дождя, а в Московском районе — до 17 миллиметров.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что погода приготовила на эти выходные. По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу днем не стоит ждать температуры выше +23 градусов, а в воскресенье — выше +24 градусов. Погода будет облачной, но с прояснениями. Также будут лить кратковременные дожди.