Жарко не будет. Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на месяц

Август в Петербурге начался с дождей и нежаркой погоды. В пятницу, 2 августа, главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что комфортная дневная температура будет сохраняться в Петербурге весь месяц.



В ближайшие дни погода будет меняться не сильно. Ожидается +20–24 градусов, кратковременные дожди, иногда ливни и грозы. «Циклон медленно заполняется над восточными районами Европейской территории России, а над нашим районом постоянно остается барическая ложбина, в которой и образуются облака с дождями», — объясняет синоптик.