Из сахарного сиропа или китайский с антибиотиком: как отличить поддельный мёд, рассказал пчеловод

Мёда сейчас много и на рынках, и в магазинах Фото: Роман Данилкин / 63.RU Поделиться Поделиться





Близится Медовый Спас, знаменующий начало двухнедельного Успенского поста, — его празднуют 14 августа. А это значит, что пора покупать мёд. Увы, и на полках супермаркетов, да и на рынке нередко можно нарваться на фальшивый продукт, который зачастую даже к пчёлам не имеет никакого отношения. Производят его разными способами. Например, варят из сахарного сиропа, сахара и крахмала. Ни о какой пользе для здоровья от такого «мёда» и речи быть не может. Встречается и подделка, состоящая из китайского нектара с добавлением антибиотиков — чтобы дольше не портился. Есть такой «медок» просто опасно.

Пчеловод поделился секретом, как отличить настоящий мёд Фото: Андрей Цухлов Поделиться Поделиться





Менее изуверский способ получить не совсем настоящий мёд — кормить пчел сахарным сиропом и качать продукт как на конвейере. Или просто смешать мёд с сиропом — выглядит почти как настоящий. Иной раз не слишком порядочные пчеловоды растапливают прошлогодний мёд и выдают его за свежий — вследствие термической обработки продукт теряет все полезные свойства.



— Даже профессионал с первого взгляда не отличит подделку. Поэтому, чтобы не нарваться на некачественный продукт, стоит покупать мёд только у проверенных продавцов, кого давно знаете и кому доверяете, — рассказал нашим ижевским коллегам пчеловод-любитель Андрей Цухлов.



На рынке огромное разнообразие мёда, но далеко не весь он настоящий Фото: Дмитрий Сильнов Поделиться Поделиться





Сам Андрей занимается пчёлами уже восемь лет и держит пять ульев вместе с двумя друзьями. Пчёл предпочитает породы карника — спокойных, работящих и весьма продуктивных. В сезон получается около 200 литров мёда.

— Работаем без коммерции, так — обеспечить себя да угостить друзей. Мёд — отличный подарок, недавно преподнес бочоночек молодожёнам. Символично — мёд в медовый месяц. Чтобы мёд приносил достойный доход, нужно жить своей пасекой, держать много ульев, проводить там дни и ночи, — продолжил рассказ Андрей.



Итак, чтобы отличить поддельный мёд от настоящего, нужно знать несколько характерных особенностей этого уникального природного продукта.

— При переливании настоящего мёда он течёт непрерывной струйкой и при этом издаёт звук, похожий на звучание струны. Так и говорят, что мёд поёт. Если попробовать на вкус, то от настоящего мёда в горле должно оставаться легкое першение, — объяснил пчеловод.



Кроме того, натуральный мёд не горит, не пузырится и не меняет цвет, если в него капнуть йод. В воде растворяется полностью, без осадка. Запах настоящего мёда тонкий и приятный, тяжелое сладкое амбре свидетельствует о подделке. Еще один верный признак — настоящий мёд должен содержать пыльцу.

Если подделку добавить в чай, напиток сильно темнеет и приобретает приторный карамельный вкус.

Близится Медовый Спас Фото: Дмитрий Сильнов Поделиться Поделиться





Отличить подделку в закрытой банке можно по цвету. Скажем, гречишный мёд не бывает светлым. Собранный полгода назад мёд не может оставаться жидким — он неизбежно кристаллизуется.



— Но вообще, мономёд явление достаточно редкое, так как пчелы не собирают пыльцу выборочно, а летят к тем растениям, которые увидят. То есть самый распространённый и, кстати, мой любимый сорт мёда — разнотравье, или сборный. Кстати, в этом году погода благоприятствовала пчеловодам: было тепло и много дождей. Единственное — майские заморозки побили цветы на фруктовых деревьях, а значит в мёде будет мало фруктовой составляющей, — отметил Андрей.



Напомним, мёд — ценный природный продукт, оказывающий благотворное влияние на весь организм. Он обладает противовирусными свойствами, укрепляет иммунитет, способствует профилактике заболеваний нервной и кровеносной систем, органов пищеварения, придает сил. Специалисты рекомендуют употреблять не более двух столовых ложек мёда в день, либо растворяя в стакане теплой воды, либо запивая водой комнатной температуры. Не следует добавлять мёд в чай или кофе — в этом случае он теряет большую часть полезных качеств.



Кстати, стоит хороший мёд в среднем 500 рублей за литр. Низкая цена должна вас насторожить.