Куда еще в Петербурге сводить ребенка на каникулах? 8 идей

Если вам кажется, что ребенок уже посетил в Петербурге все что можно (и немножко того, что ему еще как будто не по возрасту), смеем заверить: вы ошибаетесь. «(От)Личный Петербург» собрал 8 интересных мест, которые помогут ребятам получить яркие впечатления, новые знания и провести с пользой остаток летних каникул. От музеев до кулинарных школ.
Интересуетесь семейными местами? Поделитесь с нами вашим любимым театром, музеем, развлекательным парком, стадионом, куда здорово прийти с детьми! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Семейные приключения». Победитель получит премию нашего проекта.
Интерактивный научный музей «КидБург Эксперименты»
Адрес: пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер Радуга»
Хотите открыть для своих детей мир науки? Тогда вам точно нужно в этот музей. Здесь больше ста интерактивных экспонатов, которые помогут ребятам познакомиться с основами физики, химии и биологии.
Тут можно экспериментировать и проводить опыты: своими руками создать торнадо, прикоснуться к молнии, сфотографировать тень или стать частью настоящей электрической цепочки. А также участвовать в захватывающих научных шоу и мастер-классах, на которых опытные аниматоры и гиды объясняют сложные явления простым языком.
Большой театр кукол
Адрес: ул. Некрасова, 10
Это место, где друг с другом соседствуют волшебство и искусство. Театр славится уникальными постановками, которые будут интересны как маленьким зрителям, так и их родителям. В репертуаре театра представлены классические сказки — «Айболит», «Красная Шапочка», «Колобок» — и современные истории по детским книгам.
Помимо спектаклей Большой театр кукол проводит экскурсии по закулисью. На них юные зрители смогут узнать, как создаются декорации, костюмы и куклы, а также увидеть, как проходят репетиции. Детям предлагают и участие в интерактивных мастер-классах, где они могут научиться управлять куклами.
Семейные программы в Русском музее
Адрес: Инженерная ул., 4
Русский музей организует для семей увлекательные экскурсии и мастер-классы, разработанные специально для разных возрастных групп. Маленькие посетители могут увидеть шедевры русского искусства и узнать интересные факты о художниках и их произведениях на интерактивных занятиях и играх.
В «Клубе юных любителей искусства» детей в доступной форме знакомят с видами и жанрами изобразительного искусства и экспозициями Русского музея. В «Студии творческого развития» проводят экскурсии по музею и занятия в творческой мастерской Строгановского дворца. Есть еще программа «Диалоги в музее» — обсуждения и беседы с детьми произведений русских художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного и народного искусства.
Санкт-Петербургский музей игрушки
Адрес: наб. р. Карповки, 32
В экспозиции музея — более 17 тысяч экспонатов. Среди них старинные куклы, механические игрушки, настольные игры и многое другое. Каждый предмет рассказывает свою историю и позволяет посетителям узнать, во что играли дети в прошлом и как игрушки менялись со временем. В музее есть интерактивные программы и мастер-классы для детей разных возрастов: маленькие гости могут не только посмотреть на игрушки, но и создать собственные.
Детские программы в музее Фаберже
Адрес: наб. р. Фонтанки, 21
Это уникальное место, где дети могут окунуться в мир ювелирного искусства и истории. В музее представлена крупнейшая в мире коллекция произведений Карла Фаберже — знаменитые пасхальные яйца, декоративные предметы и ювелирные украшения. Каждый экспонат рассказывает удивительные истории из прошлого, поражая своей красотой и мастерством исполнения.
Для юных посетителей музей предлагает специальные программы и экскурсии, разработанные с учетом их возраста и интересов. Дети могут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, узнать о технике создания ювелирных изделий и попробовать создать свои маленькие шедевры.
Кулинарная школа «Дети на кухне»
Адрес: Кожевенная линия, 40 («Севкабель порт»), и улица Решетникова, 12 («Московский рынок»)
Здесь дети могут не только попробовать новые вкусы, но и самостоятельно научиться готовить. Мастер-классы проводятся для ребят в разных возрастных категориях от 3 лет. Под руководством опытных шеф-поваров юные кулинары узнают секреты приготовления еды: от простых закусок до изысканных десертов.
Помимо мастер-классов, «Дети на кухне» предлагают разнообразные развлекательные программы, участие в детских лагерях и праздниках.
ДиноПарк в ПКиО им. И. В. Бабушкина
Адрес: пр. Обуховской Обороны, 149
Если ваши дети фанатеют от доисторических гигантов, вам точно нужно здесь побывать. В этом небольшом парке представлены реалистичные модели динозавров в натуральную величину. Они двигаются и издают звуки — всё это позволяет малышам ощутить себя на прогулке по мезозойской эре. Посетители могут прогуляться среди динозавров, узнать интересные факты о каждом из них и почувствовать себя настоящими исследователями.
Lego Polekon
Адрес: Загородный пр., 42в
Это настоящий рай для юных строителей и любителей конструкторов. Экспозиция состоит из более чем миллиона кубиков и элементов Lego. Тут дворцы и замки, города будущего, машины, военная техника и летательные аппараты. Во дворцах и замках живут тысячи мини-фигурок: орки и скелеты, супергерои, волшебники и ведьмы, рыцари и принцессы. Все экспонаты самостоятельно собрал создатель музея Вадим Новиченков.
Детям и взрослым проводят экскурсию по объектам, а потом приглашают построить из Lego в специальном зале — без ограничений по времени. Только имейте в виду, что ребят до 12 лет пускают в сопровождении взрослого.
Обзор 12 парков аттракционов и развлекательных центров Петербурга ищите здесь.