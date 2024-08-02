Куда еще в Петербурге сводить ребенка на каникулах? 8 идей

Если вам кажется, что ребенок уже посетил в Петербурге все что можно (и немножко того, что ему еще как будто не по возрасту), смеем заверить: вы ошибаетесь. «(От)Личный Петербург» собрал 8 интересных мест, которые помогут ребятам получить яркие впечатления, новые знания и провести с пользой остаток летних каникул. От музеев до кулинарных школ.

Интересуетесь семейными местами? Поделитесь с нами вашим любимым театром, музеем, развлекательным парком, стадионом, куда здорово прийти с детьми! Переходите на сайт и выдвигайте своего кандидата на звание лучшего в номинации «Семейные приключения». Победитель получит премию нашего проекта.

Интерактивный научный музей «КидБург Эксперименты» Адрес: пр. Космонавтов, 14, ТРК «Питер Радуга»



Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Хотите открыть для своих детей мир науки? Тогда вам точно нужно в этот музей. Здесь больше ста интерактивных экспонатов, которые помогут ребятам познакомиться с основами физики, химии и биологии.



Тут можно экспериментировать и проводить опыты: своими руками создать торнадо, прикоснуться к молнии, сфотографировать тень или стать частью настоящей электрической цепочки. А также участвовать в захватывающих научных шоу и мастер-классах, на которых опытные аниматоры и гиды объясняют сложные явления простым языком. Большой театр кукол Адрес: ул. Некрасова, 10



Это место, где друг с другом соседствуют волшебство и искусство. Театр славится уникальными постановками, которые будут интересны как маленьким зрителям, так и их родителям. В репертуаре театра представлены классические сказки — «Айболит», «Красная Шапочка», «Колобок» — и современные истории по детским книгам.

Помимо спектаклей Большой театр кукол проводит экскурсии по закулисью. На них юные зрители смогут узнать, как создаются декорации, костюмы и куклы, а также увидеть, как проходят репетиции. Детям предлагают и участие в интерактивных мастер-классах, где они могут научиться управлять куклами.

Семейные программы в Русском музее Адрес: Инженерная ул., 4



Русский музей организует для семей увлекательные экскурсии и мастер-классы, разработанные специально для разных возрастных групп. Маленькие посетители могут увидеть шедевры русского искусства и узнать интересные факты о художниках и их произведениях на интерактивных занятиях и играх.



В «Клубе юных любителей искусства» детей в доступной форме знакомят с видами и жанрами изобразительного искусства и экспозициями Русского музея. В «Студии творческого развития» проводят экскурсии по музею и занятия в творческой мастерской Строгановского дворца. Есть еще программа «Диалоги в музее» — обсуждения и беседы с детьми произведений русских художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного и народного искусства. Санкт-Петербургский музей игрушки Адрес: наб. р. Карповки, 32



В экспозиции музея — более 17 тысяч экспонатов. Среди них старинные куклы, механические игрушки, настольные игры и многое другое. Каждый предмет рассказывает свою историю и позволяет посетителям узнать, во что играли дети в прошлом и как игрушки менялись со временем. В музее есть интерактивные программы и мастер-классы для детей разных возрастов: маленькие гости могут не только посмотреть на игрушки, но и создать собственные. Детские программы в музее Фаберже Адрес: наб. р. Фонтанки, 21



Это уникальное место, где дети могут окунуться в мир ювелирного искусства и истории. В музее представлена крупнейшая в мире коллекция произведений Карла Фаберже — знаменитые пасхальные яйца, декоративные предметы и ювелирные украшения. Каждый экспонат рассказывает удивительные истории из прошлого, поражая своей красотой и мастерством исполнения.



Для юных посетителей музей предлагает специальные программы и экскурсии, разработанные с учетом их возраста и интересов. Дети могут поучаствовать в увлекательных мастер-классах, узнать о технике создания ювелирных изделий и попробовать создать свои маленькие шедевры. Кулинарная школа «Дети на кухне» Адрес: Кожевенная линия, 40 («Севкабель порт»), и улица Решетникова, 12 («Московский рынок»)



Здесь дети могут не только попробовать новые вкусы, но и самостоятельно научиться готовить. Мастер-классы проводятся для ребят в разных возрастных категориях от 3 лет. Под руководством опытных шеф-поваров юные кулинары узнают секреты приготовления еды: от простых закусок до изысканных десертов.



Помимо мастер-классов, «Дети на кухне» предлагают разнообразные развлекательные программы, участие в детских лагерях и праздниках. ДиноПарк в ПКиО им. И. В. Бабушкина Адрес: пр. Обуховской Обороны, 149



Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Если ваши дети фанатеют от доисторических гигантов, вам точно нужно здесь побывать. В этом небольшом парке представлены реалистичные модели динозавров в натуральную величину. Они двигаются и издают звуки — всё это позволяет малышам ощутить себя на прогулке по мезозойской эре. Посетители могут прогуляться среди динозавров, узнать интересные факты о каждом из них и почувствовать себя настоящими исследователями.

Lego Polekon Адрес: Загородный пр., 42в

Это настоящий рай для юных строителей и любителей конструкторов. Экспозиция состоит из более чем миллиона кубиков и элементов Lego. Тут дворцы и замки, города будущего, машины, военная техника и летательные аппараты. Во дворцах и замках живут тысячи мини-фигурок: орки и скелеты, супергерои, волшебники и ведьмы, рыцари и принцессы. Все экспонаты самостоятельно собрал создатель музея Вадим Новиченков.



Детям и взрослым проводят экскурсию по объектам, а потом приглашают построить из Lego в специальном зале — без ограничений по времени. Только имейте в виду, что ребят до 12 лет пускают в сопровождении взрослого.

