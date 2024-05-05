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    Куда пойти с детьми: ТОП-12 парков аттракционов и развлекательных центров Петербурга

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    Фото: Роман Пименов / ТАСС
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    Провести выходные и праздничные дни с детьми весело помогут развлекательные центры и парки аттракционов. Собрали для вас все самые интересные и познавательные. Предупреждаем: некоторые настолько захватывающие, что оторвать от них ребенка будет нелегко.

    MazaPark

    Огромный крытый парк развлечений в ТРК «Континент». На площади 14 тысяч квадратных метров легко найти занятие по вкусу: зона роллердрома и боулинга, киберзона и игровые автоматы, тир, аэрохоккей, дартс, настольный теннис, VR-аттракционы и даже бильярд.

    Здесь можно отметить день рождения или организовать любой другой детский праздник, дополнив его шарами, тортом, шоу мыльных пузырей, крио-шоу и даже тикток-вечеринкой. Все эти мероприятия устроят аниматоры. Для посещения всех развлечений достаточно оплатить входной билет один раз, и можно играть до самого утра.

    Цена: от 1350 рублей.

    Адрес: Фрунзенский район ул. Бухарестская, 30/32 ТРК «Континент», 4 этаж.

    Angry Birds Activity Park

    В Angry Birds Activity Park представлены восемь тематических зон с 40 аттракционами и развивающими играми. В парке созданы интерактивные декорации, освещение и звуковое сопровождение. Посетители могут исследовать Остров Свинок, где обитают персонажи известной игры Angry Birds.

    Можно поучаствовать в увлекательных приключениях и обучающих мероприятиях., которые проводятся в парке. На территории действует кафе и магазинчик с сувенирами и одеждой.

    При посещении парка нужно захватить с собой чистую спортивную обувь, но если ее нет — не беда, можно использовать бахилы.

    Цена: для ребенка старше 3 лет — от 945 рублей, для взрослого — от 585 рублей. Для детей до 3 лет — бесплатно.

    Адрес: Полюстровский пр., д. 84, ТРК «Европолис».

    Парк познавательных развлечений «Волшебная Миля»

    40 игровых пространств развлекательно-познавательного парка «Волшебная миля» посвящены развлечениям и путешествиям. На площадке со сказочными декорациями можно найти: сферический кинотеатр, зеркальный лабиринт, нерф-тир, батуты, горки, сухие бассейны, озеро с рыбалкой, песочницу с кинетическим песком, ферму и рынок, лабиринт Алисы, ристалище самураев и многое другое.

    При входе в парк каждому посетителю надевают браслет, по которому можно входить и выходить из парка в течение всего дня. При посещении обязательно потребуют сменку.

    Цена в выходные и праздничные дни: детский билет- от 1800 рублей, детский+взрослый — от 2000 рублей, сопровождающий взрослый — от 400.

    Адрес: проспект Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон».

    Gorilla Park

    Парк увлечет тех, кто любит спорт, экстрим и активный отдых. На 4 тысячах квадратных метров разместились скалодром, верёвочный парк, батутный комплекс, «тарзанка», лазертаг и единственный в городе скоростной спуск RollGlider.

    Профессиональные спортсмены регулярно проводят в парке мастер-классы и открытые тренировки. При желании здесь можно отпраздновать день рождения или любое другое торжество.

    Обязательно возьмите с собой чистую спортивную обувь.

    Цена: от 1800 рублей, сопровождающий — от 300 рублей.

    Адрес: ул. Долгоозёрная, д.14, ТРК «5 Озёр».

    Парк развлечений Joki Joya

    Основа семейного парка — обширная игровая зона, где представлено более 30 аттракционов различных типов и для всех возрастных групп: большой игровой лабиринт, батуты, поролоновая яма, шведские стенки, горка с ватрушками, большой баскетбол, воздушные пушки, футбольное поле и многие другие.

    В парке можно организовать праздник «под ключ», будь то день рождения или выпускной детского сада или школы. Декораторы украсят площадку шарами, организуют фотозону и предложат разнообразные развлечения: от захватывающей пиньяты до увлекательных Крейзи-челленджей. Можно заказать услуги аквагримера, фотографа, видеографа и няни.

    Сменная обувь не требуется, все гости в зоне активности находятся в носочках.

    Адрес. В Петербурге расположены 10 игровых парков:

    1. ТРК «Питерлэнд», Приморский проспект, 72;
    2. ФОК DeFis, ул. Солдата Корзуна, 1, к2;
    3. ТРК «Лето», Пулковское шоссе, 25, к. 1, лит А;
    4. ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2;
    5. Пространство LeoMall, ул. Планерная, 59;
    6. ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, дом 3;
    7. ТРК Питер Радуга, пр. Космонавтов, 14;
    8. ТЦ «Жемчужная Плаза», Петергофское шоссе, 51А;
    9. ТРК «Гранд Каньон», проспект Энгельса, 154 (вход с улицы Шостаковича);
    10. ТРК «Парк Хаус», проспект Культуры, 41.

    Цена: от 1190 рублей. Билет приобретается детям от года до 17 лет, взрослые старше 18 проходят бесплатно, как сопровождающие.

    «Планета игр»

    Сразиться на игровых автоматах в аэрохоккей, спасти мир от зомби или отправиться в увлекательное путешествие в джунгли, провести время за игрой в гонки на спорткарах или на спортивных симуляторах — все это можно сделать в парке развлечений «Планета игр». Еще здесь есть большой лабиринт, батут, водная песочница, вертолет, кораблик, карусели, дом архитектора и дом цветных пузырей. Придется сильно потрудиться, чтобы уговорить ребенка пойти домой.

    Адрес. В Петербурге «Планету игр» с игровыми автоматами и площадками можно найти по двум адресам:

    1. Балканская пл., д.5, ТРК «Балкания NOVA — 2»;
    2. пр. Стачек, д.99, ТРК «Континент на Стачек».

    «Планета игр» только с игровыми автоматами находится по трем адресам:

    1. пр. Большевиков, д.18, ТРК «Невский»;
    2. пр. Культуры, д.1, ТРК «Родео Драйв»;
    3. ул. Планерная, д.59, ТРК «ЛеоМолл».

    Цена: безлимит на автоматы на 30 минут — от 840 рублей. При смене игрового автомата нужно выждать паузу в 45 секунд. Безлимит на аттракционы на 30 минут — от 550 рублей.

    «Кидбург»

    Город профессий в «КидБурге» — это маленькая модель реального мира, где дети до 14 лет в игровой форме могут попробовать себя в различных профессиях, и, возможно, найти свое призвание.

    В городе есть аэропорт, банк, больница, полицейский участок, почта и служба спасения, теле- и радиостудии, редакция газеты, театр и школа искусств и другие учреждения. В каждой локации детей встретит специалист и проведет мастер-класс.

    Выходить из Города и возвращаться по одному билету, увы, нельзя. А вот совершеннолетний сопровождающий должен быть обязательно.

    Адрес. «Город профессий» с мастер-классами работает по двум адресам:

    1. пр. Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж;
    2. пр. Космонавтов, д.14, ТРК «Питер Радуга».

    Цена: от 2460 рублей, для сопровождающего вход бесплатный.

    Парк аттракционов «Диво Остров»

    Парк находится среди зеленых садов Крестовского острова. Катание на катамаранах и лодках придется по вкусу любителям неторопливых прогулок. К услугам тех, кто жаждет острых ощущений, — «Шейкер», «Свободное падение», «Седьмое небо», «Хоппла» и еще 10 всевозможных аттракционов.


    В распоряжении самых маленьких — «Осьминожка», «Воздушный замок», «Аэроплан», «Веселая пружина» и еще 16 забав.

    Адрес: Крестовский остров, ул. Кемская, 1А.

    Цена: единый браслет от 4000 рублей.

    Веревочный парк Tree To Tree

    Парк расположен в поселке Репино среди вековых елей, между которыми раскинулся веревочный парк с четырьмя уровнями заданий на высоте от 1,5 до 20 метров. Профессиональные каскадеры создали его так, что с заданием справится любой, а если же какое-то покажется невыполнимым, найдутся пути обхода. За перемещениями на высоте следят инструкторы, готовые выручить в любой ситуации.

    Найдется местечко и для любителей пикников: пожарить шашлык можно в беседке или шатре.

    Адрес: Приморское шоссе, д.427Б.

    Цена: зеленый билет (6+) — от 600 рублей, желтый билет (10+) — от 1200 рублей, красный билет (14+) — от 1800 рублей.

    Парк развлечений «Гагарин-парк»

    Парк разделен на несколько тематических зон в зависимости от предпочтений и возраста посетителей. В детской зоне функционируют «Каноэ», «Гусеница», «Детский лабиринт», «Венецианская карусель», автодром. На некоторые из них можно только с родителями. В семейной зоне приятные эмоции доставят «Лодочки», «Вальс», «Пасть дракона» и «Автодром» и «Колесо обозрения». Тех, кто хочет пощекотать себе нервы, ждут космический «Камикадзе», огромные качели «НЛО», цепочная карусель «Вихрь», башня свободного падения «Скай Тауэр».

    Но и это еще не все. Еще здесь есть всевозможные игровые автоматы — от аэрохоккея до мини боулинга.

    Цена: детские аттракционы от 150 рублей, взрослые — от 350 рублей. Отдельно за 30 рублей приобретается пластиковая карта «Гагарин Парк». После пополнения с нее списывается оплата за выбранные все качели и карусели.

    Адрес: ул. Кузнецовская, д. 25, Московский парк Победы, вход со стороны пр. Юрия Гагарина.

    Скалолазный центр «Трамонтана»

    Тянет покорять вершины? Попробовать свои силы и отточить мастерство скалолазания можно в центре «Трамонтана». Его залы подойдут как для новичков, так и для продвинутых: здесь есть несколько залов разных уровней сложности. Команда опытных инструкторов подскажет, как правильно разминаться, «читать трассу», лазать без лишних усилий и наслаждаться процессом.

    В зависимости от подготовки, каждому посетителю предложат индивидуальную программу, безопасную и для профи, и для начинающих.


    Цена: вводный урок — от 1700 рублей. Запись по телефону +7(812)640–38–44, или через WhatsApp +7–965–000–38–44.

    График: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 20:00.

    Адрес: ул. Бронницкая, д. 24, 2 этаж.

    Парк развлечений Mouse House

    На площадках клуба жадных до впечатлений ждут игровые пространства с батутами, «Лабиринт», «Ниндзя полоса» «Замковый дворик», а также несколько аттракционов: «Горка-Вулкан», «Башня паука», «Сырный лабиринт» и «Тарзанка». Не дадут заскучать и обилие игровых автоматов: тут есть и авто-, и мотогонки, зомби-стрелялки, морской бой, пейнтбол и лазерный тир. Для самых маленьких посетителей — игровые автоматы «crazy frog», «Камень, ножницы, бумага», «Веселая рыбалка» и «Барабанщик из джунглей».


    Есть и отдельная детская зона с каруселями и мини баскетболом.


    Цена в выходные и праздничные дни: от 2100 рублей.

    Адрес: ул. Академика Павлова, 5B, 2-й этаж, ТК «River House».

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: Роман Пименов / ТАСС

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