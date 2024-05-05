Куда пойти с детьми: ТОП-12 парков аттракционов и развлекательных центров Петербурга

Провести выходные и праздничные дни с детьми весело помогут развлекательные центры и парки аттракционов. Собрали для вас все самые интересные и познавательные. Предупреждаем: некоторые настолько захватывающие, что оторвать от них ребенка будет нелегко.
MazaPark
Огромный крытый парк развлечений в ТРК «Континент». На площади 14 тысяч квадратных метров легко найти занятие по вкусу: зона роллердрома и боулинга, киберзона и игровые автоматы, тир, аэрохоккей, дартс, настольный теннис, VR-аттракционы и даже бильярд.
Здесь можно отметить день рождения или организовать любой другой детский праздник, дополнив его шарами, тортом, шоу мыльных пузырей, крио-шоу и даже тикток-вечеринкой. Все эти мероприятия устроят аниматоры. Для посещения всех развлечений достаточно оплатить входной билет один раз, и можно играть до самого утра.
Цена: от 1350 рублей.
Адрес: Фрунзенский район ул. Бухарестская, 30/32 ТРК «Континент», 4 этаж.
Angry Birds Activity Park
В Angry Birds Activity Park представлены восемь тематических зон с 40 аттракционами и развивающими играми. В парке созданы интерактивные декорации, освещение и звуковое сопровождение. Посетители могут исследовать Остров Свинок, где обитают персонажи известной игры Angry Birds.
Можно поучаствовать в увлекательных приключениях и обучающих мероприятиях., которые проводятся в парке. На территории действует кафе и магазинчик с сувенирами и одеждой.
При посещении парка нужно захватить с собой чистую спортивную обувь, но если ее нет — не беда, можно использовать бахилы.
Цена: для ребенка старше 3 лет — от 945 рублей, для взрослого — от 585 рублей. Для детей до 3 лет — бесплатно.
Адрес: Полюстровский пр., д. 84, ТРК «Европолис».
Парк познавательных развлечений «Волшебная Миля»
40 игровых пространств развлекательно-познавательного парка «Волшебная миля» посвящены развлечениям и путешествиям. На площадке со сказочными декорациями можно найти: сферический кинотеатр, зеркальный лабиринт, нерф-тир, батуты, горки, сухие бассейны, озеро с рыбалкой, песочницу с кинетическим песком, ферму и рынок, лабиринт Алисы, ристалище самураев и многое другое.
При входе в парк каждому посетителю надевают браслет, по которому можно входить и выходить из парка в течение всего дня. При посещении обязательно потребуют сменку.
Цена в выходные и праздничные дни: детский билет- от 1800 рублей, детский+взрослый — от 2000 рублей, сопровождающий взрослый — от 400.
Адрес: проспект Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон».
Gorilla Park
Парк увлечет тех, кто любит спорт, экстрим и активный отдых. На 4 тысячах квадратных метров разместились скалодром, верёвочный парк, батутный комплекс, «тарзанка», лазертаг и единственный в городе скоростной спуск RollGlider.
Профессиональные спортсмены регулярно проводят в парке мастер-классы и открытые тренировки. При желании здесь можно отпраздновать день рождения или любое другое торжество.
Обязательно возьмите с собой чистую спортивную обувь.
Цена: от 1800 рублей, сопровождающий — от 300 рублей.
Адрес: ул. Долгоозёрная, д.14, ТРК «5 Озёр».
Парк развлечений Joki Joya
Основа семейного парка — обширная игровая зона, где представлено более 30 аттракционов различных типов и для всех возрастных групп: большой игровой лабиринт, батуты, поролоновая яма, шведские стенки, горка с ватрушками, большой баскетбол, воздушные пушки, футбольное поле и многие другие.
В парке можно организовать праздник «под ключ», будь то день рождения или выпускной детского сада или школы. Декораторы украсят площадку шарами, организуют фотозону и предложат разнообразные развлечения: от захватывающей пиньяты до увлекательных Крейзи-челленджей. Можно заказать услуги аквагримера, фотографа, видеографа и няни.
Сменная обувь не требуется, все гости в зоне активности находятся в носочках.
Адрес. В Петербурге расположены 10 игровых парков:
- ТРК «Питерлэнд», Приморский проспект, 72;
- ФОК DeFis, ул. Солдата Корзуна, 1, к2;
- ТРК «Лето», Пулковское шоссе, 25, к. 1, лит А;
- ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2;
- Пространство LeoMall, ул. Планерная, 59;
- ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, дом 3;
- ТРК Питер Радуга, пр. Космонавтов, 14;
- ТЦ «Жемчужная Плаза», Петергофское шоссе, 51А;
- ТРК «Гранд Каньон», проспект Энгельса, 154 (вход с улицы Шостаковича);
- ТРК «Парк Хаус», проспект Культуры, 41.
Цена: от 1190 рублей. Билет приобретается детям от года до 17 лет, взрослые старше 18 проходят бесплатно, как сопровождающие.
«Планета игр»
Сразиться на игровых автоматах в аэрохоккей, спасти мир от зомби или отправиться в увлекательное путешествие в джунгли, провести время за игрой в гонки на спорткарах или на спортивных симуляторах — все это можно сделать в парке развлечений «Планета игр». Еще здесь есть большой лабиринт, батут, водная песочница, вертолет, кораблик, карусели, дом архитектора и дом цветных пузырей. Придется сильно потрудиться, чтобы уговорить ребенка пойти домой.
Адрес. В Петербурге «Планету игр» с игровыми автоматами и площадками можно найти по двум адресам:
- Балканская пл., д.5, ТРК «Балкания NOVA — 2»;
- пр. Стачек, д.99, ТРК «Континент на Стачек».
«Планета игр» только с игровыми автоматами находится по трем адресам:
- пр. Большевиков, д.18, ТРК «Невский»;
- пр. Культуры, д.1, ТРК «Родео Драйв»;
- ул. Планерная, д.59, ТРК «ЛеоМолл».
Цена: безлимит на автоматы на 30 минут — от 840 рублей. При смене игрового автомата нужно выждать паузу в 45 секунд. Безлимит на аттракционы на 30 минут — от 550 рублей.
«Кидбург»
Город профессий в «КидБурге» — это маленькая модель реального мира, где дети до 14 лет в игровой форме могут попробовать себя в различных профессиях, и, возможно, найти свое призвание.
В городе есть аэропорт, банк, больница, полицейский участок, почта и служба спасения, теле- и радиостудии, редакция газеты, театр и школа искусств и другие учреждения. В каждой локации детей встретит специалист и проведет мастер-класс.
Выходить из Города и возвращаться по одному билету, увы, нельзя. А вот совершеннолетний сопровождающий должен быть обязательно.
Адрес. «Город профессий» с мастер-классами работает по двум адресам:
- пр. Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж;
- пр. Космонавтов, д.14, ТРК «Питер Радуга».
Цена: от 2460 рублей, для сопровождающего вход бесплатный.
Парк аттракционов «Диво Остров»
Парк находится среди зеленых садов Крестовского острова. Катание на катамаранах и лодках придется по вкусу любителям неторопливых прогулок. К услугам тех, кто жаждет острых ощущений, — «Шейкер», «Свободное падение», «Седьмое небо», «Хоппла» и еще 10 всевозможных аттракционов.
В распоряжении самых маленьких — «Осьминожка», «Воздушный замок», «Аэроплан», «Веселая пружина» и еще 16 забав.
Адрес: Крестовский остров, ул. Кемская, 1А.
Цена: единый браслет от 4000 рублей.
Веревочный парк Tree To Tree
Парк расположен в поселке Репино среди вековых елей, между которыми раскинулся веревочный парк с четырьмя уровнями заданий на высоте от 1,5 до 20 метров. Профессиональные каскадеры создали его так, что с заданием справится любой, а если же какое-то покажется невыполнимым, найдутся пути обхода. За перемещениями на высоте следят инструкторы, готовые выручить в любой ситуации.
Найдется местечко и для любителей пикников: пожарить шашлык можно в беседке или шатре.
Адрес: Приморское шоссе, д.427Б.
Цена: зеленый билет (6+) — от 600 рублей, желтый билет (10+) — от 1200 рублей, красный билет (14+) — от 1800 рублей.
Парк развлечений «Гагарин-парк»
Парк разделен на несколько тематических зон в зависимости от предпочтений и возраста посетителей. В детской зоне функционируют «Каноэ», «Гусеница», «Детский лабиринт», «Венецианская карусель», автодром. На некоторые из них можно только с родителями. В семейной зоне приятные эмоции доставят «Лодочки», «Вальс», «Пасть дракона» и «Автодром» и «Колесо обозрения». Тех, кто хочет пощекотать себе нервы, ждут космический «Камикадзе», огромные качели «НЛО», цепочная карусель «Вихрь», башня свободного падения «Скай Тауэр».
Но и это еще не все. Еще здесь есть всевозможные игровые автоматы — от аэрохоккея до мини боулинга.
Цена: детские аттракционы от 150 рублей, взрослые — от 350 рублей. Отдельно за 30 рублей приобретается пластиковая карта «Гагарин Парк». После пополнения с нее списывается оплата за выбранные все качели и карусели.
Адрес: ул. Кузнецовская, д. 25, Московский парк Победы, вход со стороны пр. Юрия Гагарина.
Скалолазный центр «Трамонтана»
Тянет покорять вершины? Попробовать свои силы и отточить мастерство скалолазания можно в центре «Трамонтана». Его залы подойдут как для новичков, так и для продвинутых: здесь есть несколько залов разных уровней сложности. Команда опытных инструкторов подскажет, как правильно разминаться, «читать трассу», лазать без лишних усилий и наслаждаться процессом.
В зависимости от подготовки, каждому посетителю предложат индивидуальную программу, безопасную и для профи, и для начинающих.
Цена: вводный урок — от 1700 рублей. Запись по телефону +7(812)640–38–44, или через WhatsApp +7–965–000–38–44.
График: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 20:00.
Адрес: ул. Бронницкая, д. 24, 2 этаж.
Парк развлечений Mouse House
На площадках клуба жадных до впечатлений ждут игровые пространства с батутами, «Лабиринт», «Ниндзя полоса» «Замковый дворик», а также несколько аттракционов: «Горка-Вулкан», «Башня паука», «Сырный лабиринт» и «Тарзанка». Не дадут заскучать и обилие игровых автоматов: тут есть и авто-, и мотогонки, зомби-стрелялки, морской бой, пейнтбол и лазерный тир. Для самых маленьких посетителей — игровые автоматы «crazy frog», «Камень, ножницы, бумага», «Веселая рыбалка» и «Барабанщик из джунглей».
Есть и отдельная детская зона с каруселями и мини баскетболом.
Цена в выходные и праздничные дни: от 2100 рублей.
Адрес: ул. Академика Павлова, 5B, 2-й этаж, ТК «River House».
Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»