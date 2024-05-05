Куда пойти с детьми: ТОП-12 парков аттракционов и развлекательных центров Петербурга

Фото: Роман Пименов / ТАСС Поделиться Поделиться





Провести выходные и праздничные дни с детьми весело помогут развлекательные центры и парки аттракционов. Собрали для вас все самые интересные и познавательные. Предупреждаем: некоторые настолько захватывающие, что оторвать от них ребенка будет нелегко.



MazaPark Огромный крытый парк развлечений в ТРК «Континент». На площади 14 тысяч квадратных метров легко найти занятие по вкусу: зона роллердрома и боулинга, киберзона и игровые автоматы, тир, аэрохоккей, дартс, настольный теннис, VR-аттракционы и даже бильярд.



Здесь можно отметить день рождения или организовать любой другой детский праздник, дополнив его шарами, тортом, шоу мыльных пузырей, крио-шоу и даже тикток-вечеринкой. Все эти мероприятия устроят аниматоры. Для посещения всех развлечений достаточно оплатить входной билет один раз, и можно играть до самого утра.



Цена: от 1350 рублей.

Адрес: Фрунзенский район ул. Бухарестская, 30/32 ТРК «Континент», 4 этаж.

Angry Birds Activity Park

В Angry Birds Activity Park представлены восемь тематических зон с 40 аттракционами и развивающими играми. В парке созданы интерактивные декорации, освещение и звуковое сопровождение. Посетители могут исследовать Остров Свинок, где обитают персонажи известной игры Angry Birds. Можно поучаствовать в увлекательных приключениях и обучающих мероприятиях., которые проводятся в парке. На территории действует кафе и магазинчик с сувенирами и одеждой.



При посещении парка нужно захватить с собой чистую спортивную обувь, но если ее нет — не беда, можно использовать бахилы.

Цена: для ребенка старше 3 лет — от 945 рублей, для взрослого — от 585 рублей. Для детей до 3 лет — бесплатно.

Адрес: Полюстровский пр., д. 84, ТРК «Европолис».

Парк познавательных развлечений «Волшебная Миля» 40 игровых пространств развлекательно-познавательного парка «Волшебная миля» посвящены развлечениям и путешествиям. На площадке со сказочными декорациями можно найти: сферический кинотеатр, зеркальный лабиринт, нерф-тир, батуты, горки, сухие бассейны, озеро с рыбалкой, песочницу с кинетическим песком, ферму и рынок, лабиринт Алисы, ристалище самураев и многое другое.



При входе в парк каждому посетителю надевают браслет, по которому можно входить и выходить из парка в течение всего дня. При посещении обязательно потребуют сменку.

Цена в выходные и праздничные дни: детский билет- от 1800 рублей, детский+взрослый — от 2000 рублей, сопровождающий взрослый — от 400.

Адрес: проспект Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон».

Gorilla Park Парк увлечет тех, кто любит спорт, экстрим и активный отдых. На 4 тысячах квадратных метров разместились скалодром, верёвочный парк, батутный комплекс, «тарзанка», лазертаг и единственный в городе скоростной спуск RollGlider.



Профессиональные спортсмены регулярно проводят в парке мастер-классы и открытые тренировки. При желании здесь можно отпраздновать день рождения или любое другое торжество.

Обязательно возьмите с собой чистую спортивную обувь.

Цена: от 1800 рублей, сопровождающий — от 300 рублей.

Адрес: ул. Долгоозёрная, д.14, ТРК «5 Озёр».

Парк развлечений Joki Joya Основа семейного парка — обширная игровая зона, где представлено более 30 аттракционов различных типов и для всех возрастных групп: большой игровой лабиринт, батуты, поролоновая яма, шведские стенки, горка с ватрушками, большой баскетбол, воздушные пушки, футбольное поле и многие другие.



В парке можно организовать праздник «под ключ», будь то день рождения или выпускной детского сада или школы. Декораторы украсят площадку шарами, организуют фотозону и предложат разнообразные развлечения: от захватывающей пиньяты до увлекательных Крейзи-челленджей. Можно заказать услуги аквагримера, фотографа, видеографа и няни.



Сменная обувь не требуется, все гости в зоне активности находятся в носочках.

Адрес. В Петербурге расположены 10 игровых парков:

ТРК «Питерлэнд», Приморский проспект, 72; ФОК DeFis, ул. Солдата Корзуна, 1, к2; ТРК «Лето», Пулковское шоссе, 25, к. 1, лит А; ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2; Пространство LeoMall, ул. Планерная, 59; ТРЦ «Охта Молл», Брантовская дорога, дом 3; ТРК Питер Радуга, пр. Космонавтов, 14; ТЦ «Жемчужная Плаза», Петергофское шоссе, 51А; ТРК «Гранд Каньон», проспект Энгельса, 154 (вход с улицы Шостаковича); ТРК «Парк Хаус», проспект Культуры, 41.

Цена: от 1190 рублей. Билет приобретается детям от года до 17 лет, взрослые старше 18 проходят бесплатно, как сопровождающие.

«Планета игр» Сразиться на игровых автоматах в аэрохоккей, спасти мир от зомби или отправиться в увлекательное путешествие в джунгли, провести время за игрой в гонки на спорткарах или на спортивных симуляторах — все это можно сделать в парке развлечений «Планета игр». Еще здесь есть большой лабиринт, батут, водная песочница, вертолет, кораблик, карусели, дом архитектора и дом цветных пузырей. Придется сильно потрудиться, чтобы уговорить ребенка пойти домой.

Адрес. В Петербурге «Планету игр» с игровыми автоматами и площадками можно найти по двум адресам:

Балканская пл., д.5, ТРК «Балкания NOVA — 2»; пр. Стачек, д.99, ТРК «Континент на Стачек». «Планета игр» только с игровыми автоматами находится по трем адресам:



пр. Большевиков, д.18, ТРК «Невский»; пр. Культуры, д.1, ТРК «Родео Драйв»; ул. Планерная, д.59, ТРК «ЛеоМолл». Цена: безлимит на автоматы на 30 минут — от 840 рублей. При смене игрового автомата нужно выждать паузу в 45 секунд. Безлимит на аттракционы на 30 минут — от 550 рублей. «Кидбург» Город профессий в «КидБурге» — это маленькая модель реального мира, где дети до 14 лет в игровой форме могут попробовать себя в различных профессиях, и, возможно, найти свое призвание.

В городе есть аэропорт, банк, больница, полицейский участок, почта и служба спасения, теле- и радиостудии, редакция газеты, театр и школа искусств и другие учреждения. В каждой локации детей встретит специалист и проведет мастер-класс.



Выходить из Города и возвращаться по одному билету, увы, нельзя. А вот совершеннолетний сопровождающий должен быть обязательно.



Адрес. «Город профессий» с мастер-классами работает по двум адресам:

пр. Энгельса, д. 154А, ТРК «Гранд Каньон», 3 этаж; пр. Космонавтов, д.14, ТРК «Питер Радуга». Цена: от 2460 рублей, для сопровождающего вход бесплатный.

Парк аттракционов «Диво Остров» Парк находится среди зеленых садов Крестовского острова. Катание на катамаранах и лодках придется по вкусу любителям неторопливых прогулок. К услугам тех, кто жаждет острых ощущений, — «Шейкер», «Свободное падение», «Седьмое небо», «Хоппла» и еще 10 всевозможных аттракционов.



В распоряжении самых маленьких — «Осьминожка», «Воздушный замок», «Аэроплан», «Веселая пружина» и еще 16 забав.

Адрес: Крестовский остров, ул. Кемская, 1А.

Цена: единый браслет от 4000 рублей.

Веревочный парк Tree To Tree Парк расположен в поселке Репино среди вековых елей, между которыми раскинулся веревочный парк с четырьмя уровнями заданий на высоте от 1,5 до 20 метров. Профессиональные каскадеры создали его так, что с заданием справится любой, а если же какое-то покажется невыполнимым, найдутся пути обхода. За перемещениями на высоте следят инструкторы, готовые выручить в любой ситуации.



Найдется местечко и для любителей пикников: пожарить шашлык можно в беседке или шатре.

Адрес: Приморское шоссе, д.427Б.

Цена: зеленый билет (6+) — от 600 рублей, желтый билет (10+) — от 1200 рублей, красный билет (14+) — от 1800 рублей.

Парк развлечений «Гагарин-парк» Парк разделен на несколько тематических зон в зависимости от предпочтений и возраста посетителей. В детской зоне функционируют «Каноэ», «Гусеница», «Детский лабиринт», «Венецианская карусель», автодром. На некоторые из них можно только с родителями. В семейной зоне приятные эмоции доставят «Лодочки», «Вальс», «Пасть дракона» и «Автодром» и «Колесо обозрения». Тех, кто хочет пощекотать себе нервы, ждут космический «Камикадзе», огромные качели «НЛО», цепочная карусель «Вихрь», башня свободного падения «Скай Тауэр».

Но и это еще не все. Еще здесь есть всевозможные игровые автоматы — от аэрохоккея до мини боулинга.



Цена: детские аттракционы от 150 рублей, взрослые — от 350 рублей. Отдельно за 30 рублей приобретается пластиковая карта «Гагарин Парк». После пополнения с нее списывается оплата за выбранные все качели и карусели.

Адрес: ул. Кузнецовская, д. 25, Московский парк Победы, вход со стороны пр. Юрия Гагарина.

Скалолазный центр «Трамонтана» Тянет покорять вершины? Попробовать свои силы и отточить мастерство скалолазания можно в центре «Трамонтана». Его залы подойдут как для новичков, так и для продвинутых: здесь есть несколько залов разных уровней сложности. Команда опытных инструкторов подскажет, как правильно разминаться, «читать трассу», лазать без лишних усилий и наслаждаться процессом.

В зависимости от подготовки, каждому посетителю предложат индивидуальную программу, безопасную и для профи, и для начинающих.

Цена: вводный урок — от 1700 рублей. Запись по телефону +7(812)640–38–44, или через WhatsApp +7–965–000–38–44.



График: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:30 и 20:00.

Адрес: ул. Бронницкая, д. 24, 2 этаж.

Парк развлечений Mouse House На площадках клуба жадных до впечатлений ждут игровые пространства с батутами, «Лабиринт», «Ниндзя полоса» «Замковый дворик», а также несколько аттракционов: «Горка-Вулкан», «Башня паука», «Сырный лабиринт» и «Тарзанка». Не дадут заскучать и обилие игровых автоматов: тут есть и авто-, и мотогонки, зомби-стрелялки, морской бой, пейнтбол и лазерный тир. Для самых маленьких посетителей — игровые автоматы «crazy frog», «Камень, ножницы, бумага», «Веселая рыбалка» и «Барабанщик из джунглей».





Есть и отдельная детская зона с каруселями и мини баскетболом.

Цена в выходные и праздничные дни: от 2100 рублей.

Адрес: ул. Академика Павлова, 5B, 2-й этаж, ТК «River House».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

