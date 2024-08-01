«Санкт-Петербург — это не Москва»: кикшеринги выступили за сокращение количества электросамокатов в Петербурге

На фоне недавних ограничений парковки электросамокатов в четырех центральных районах Петербурга один из сервисов кикшеринга предложил еще более радикальное решение. МТС Юрент выступил с инициативой ограничить парк самих устройств в городе и первым делом снизил количество своих самокатов на треть. Об этом 1 августа «Фонтанке» рассказали в компании.

«МТС Юрент первым выступил с инициативой о сокращении парка и уже снизил количества самокатов сервиса в Петербурге с 15 тысяч до 10 тысяч устройств. Санкт-Петербург, очевидно, не способен вместить такое же количество СИМ, как Москва — это подтверждает регулярно образовывающееся столпотворение самокатов у станций метро и перехватывающих парковок. Чтобы избежать этого, нужно ограничить общее количество самокатов в городе всем операторам», — комментирует пресс-служба МТС Юрент.



Отвечая на вопрос, зачем это нужно, в компании отсылают к существующей в мире и России практике квотирования парка арендных средств индивидуальной мобильности (СИМ). Его суть в том, что город определяет количество самокатов, которое может работать в нем, а затем делит это количество на представленных в городе игроков кикшеринга. Такая схема регулирования действует в Москве и, например, в Стокгольме, где в 2022 году власти ограничили парк с 23 до 12 тысяч самокатов, распределив их между тремя операторами. Основная задача квотирования в том, чтобы плотность парка арендных СИМов соответствовала населению и возможностям инфраструктуры города.



На сегодняшний день московский парк арендных самокатов трех операторов — Whoosh, МТС Юрент и Яндекс Go — насчитывает порядка 75 тысяч устройств. При этом население Москвы с учетом вошедших в ее состав территорий Новой Москвы составляет около 14 млн человек. Таким образом, на 1000 жителей столицы приходится в среднем 5 шеринговых электросамокатов.



Население Петербурга, по данным Росстата, в 2024 году составляет более 5,5 млн человек. Парк арендных самокатов трех крупнейших операторов на начало сезона составлял более 48 тысяч устройств. Из них 20 тысяч у Whoosh, 15 тысяч у МТС Юрент (до объявления оператором о сокращении числа СИМ) и 13 тысяч у Яндекс Go. Таким образом, на 1000 жителей Петербурга приходится 8,7 самокатов, что почти вдвое больше, чем в столице.



Говоря простым языком, в Петербурге плотность самокатов на 1000 человек вдвое выше при том, что население Москвы почти в три раза больше. Кроме того, в столице более развита велосипедная инфраструктура, широкие тротуары и много парковок. При этом, если представить, что все три оператора консолидированно уменьшат флот до 10 тысяч устройств у каждого, то плотность покрытия в Петербурге снизится до 5,5 самокатов на 1000 человек.



Справедливости ради, об этом уже говорилось ранее. Еще в 2023 году стало понятно, что по количеству самокатов на жителя Петербург опережает Москву. Тогда представители рынка отсылали к примерам европейских городов, где количество самокатов на 1000 жителей было в 3–4 раза больше. Однако, похоже, со временем угол обзора изменился, как минимум, на ситуацию в Петербурге.



По словам сооснователя МТС Юрент Андрея Азарова, квотирование — это международно принятый стандарт в регулировании самокатов, и внедрение в городе подобной меры давно назрело. Он уверен, что операторы могут прийти к компромиссу. «Мы уже обсудили эту меру с Яндекс Go, получив их предварительное согласие. Ждём решения третьего игрока», — заключил он.

«Операторы наращивают парк, порой опережая готовность пользователей этим парком пользоваться. Поэтому я призываю всех выработать единый подход, который уже показал себя в других городах и странах — мы должны договориться о количестве самокатов в Петербурге и распределении этих самокатов по районам. А для соблюдения этих договоренностей ввести простые и понятные для всех инструменты контроля. Это работает в отношении любого общественного транспорта. Будет работать и в отношении самокатов», — говорил руководитель сервиса «Самокаты Яндекс Go» Леонид Ясиновский во время бизнес-конференции издания РБК Петербург, посвященной регулированию СИМ в Петербурге.



В Whoosh сообщили, что не видят смысла в сокращении количества самокатов в Петербурге. «Да, в четырех центральных районах есть особые, уникальные условия, с которыми необходимо работать и поэтому там вполне обосновано введен режим транзитного проезда. При этом в целом спрос на самокаты в городе очень высокий, и он продолжает расти», — сказали в пресс-службе оператора.



Там добавили, что количество и география поездок свидетельствуют о востребованности всего флота, а также указывают на возможность дополнительно увеличить в некоторых местах соразмерно спросу. В частности, в компании отметили, что самокаты заняли свою нишу в качестве городского транспорта, во многих районах города он является лучшей альтернативой, позволяющей добраться от крупных транспортных хабов до жилых кварталов, самокаты гармонично дополняют общественный транспорт.



При этом на готовность части операторов сокращать парк с оптимизмом смотрят представители городских властей, указывая на особенности архитектуры и инфраструктуры, свойственной только Петербургу.

«Мы от комиссии это полностью поддерживаем, но это хотелось бы услышать еще в марте, когда они объявляли сезон», — говорит Председатель комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского ЗакСа Алексей Цивилёв. По его мнению, мера назрела давно. Он назвал инициативу вынужденной в связи с ограничениями парковки в центре города. Депутат полагает, что теперь часть самокатов перераспределят на Ленинградскую область и другие соседние регионы.



«Ограничение количества самокатов в Санкт-Петербурге — это взвешенное и необходимое решение. Наш город имеет уникальную архитектуру и инфраструктуру, которая не рассчитана на такое количество средств индивидуальной мобильности. Снижение числа самокатов поможет разгрузить тротуары, повысить безопасность пешеходов и сохранить исторический облик города», — комментирует депутат Законодательного Собрания Петербурга Дмитрий Павлов.

