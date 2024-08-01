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    Фонтанка SUP

    Вот теперь точно всё. Завершилась регистрация на гонку Фонтанка CUP

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    Фото: Фонтанка.ру
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    Присоединиться к фестивалю Фонтанка SUP и открытом кубку «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP больше нельзя. Накануне вечером, 31 июля, мы закрыли регистрацию на гонку, а свободные места на карнавал закончились две недели назад.

    Однако вы можете поучаствовать в празднике в качестве зрителя — посмотреть прямую трансляцию на сайте “Фонтанка.ру” и в соцсетях или прийти на набережные Петербурга. Напомним, оба мероприятия пройдут 3 августа.

    Старт карнавала — в 10 утра, на Мойке, около Михайловского замка. Маршрут длиной 8 километров пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке.

    Такая же дистанция ждет участников гонки Фонтанка CUP. Она начнется в 9 утра. Единственное различие: маршрут карнавала завершится под 2-м Садовым мостом, а гонки — под Мало-Конюшенным (именно над этим мостом будут прикреплены метки хронометража, которые считают ваше время и дистанцию).

    Суть костюмированного карнавала: насладиться красотами Петербурга с воды и повеселиться. Гонка же представляет собой настоящее соревнование: участники будут проходить маршрут на скорость, сражаясь за кубки, наградные медали и денежные призы.

    Вход в стартовый городок — у Марсова поля, на углу со стороны набережной Мойки.

    Фото: Фонтанка.ру

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