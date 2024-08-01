Вот теперь точно всё. Завершилась регистрация на гонку Фонтанка CUP

Присоединиться к фестивалю Фонтанка SUP и открытом кубку «Фонтанки.ру» по сапсерфингу Фонтанка CUP больше нельзя. Накануне вечером, 31 июля, мы закрыли регистрацию на гонку, а свободные места на карнавал закончились две недели назад.

Однако вы можете поучаствовать в празднике в качестве зрителя — посмотреть прямую трансляцию на сайте “Фонтанка.ру” и в соцсетях или прийти на набережные Петербурга. Напомним, оба мероприятия пройдут 3 августа.



Старт карнавала — в 10 утра, на Мойке, около Михайловского замка. Маршрут длиной 8 километров пройдет по Фонтанке, Крюкову каналу и Мойке.

