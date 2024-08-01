На международный фестиваль Фонтанка SUP собираются участники из 12 стран и более чем 200 городов

Пенза и Сыктывкар, Тында и Краснодар,

Тула и Волгоград, Чита и Калининград,

Анадырь и Яхрома, Самара и Воркута,

А также еще 200+ городов и 12 стран —

География Фонтанка SUP!



Фестиваль-карнавал Фонтанка SUP-2024, еще не начавшись, поставил очередные рекорды. 3 августа реки и каналы Петербурга заполнят более 10 000 сапсерферов из нашей огромной страны и еще 12 стран. Бразилия и Австралия тоже здесь.

