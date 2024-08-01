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    Фонтанка SUP

    На международный фестиваль Фонтанка SUP собираются участники из 12 стран и более чем 200 городов

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    Пенза и Сыктывкар, Тында и Краснодар,
    Тула и Волгоград, Чита и Калининград,
    Анадырь и Яхрома, Самара и Воркута,
    А также еще 200+ городов и 12 стран —
    География Фонтанка SUP!

    Фестиваль-карнавал Фонтанка SUP-2024, еще не начавшись, поставил очередные рекорды. 3 августа реки и каналы Петербурга заполнят более 10 000 сапсерферов из нашей огромной страны и еще 12 стран. Бразилия и Австралия тоже здесь.

    Смотрите прямую трансляцию открытия на нашем сайте и в соцсетях. И приходите на набережные посмотреть на костюмы и доски участников, поболеть за корпоративные команды, а также послушать музыку на мостах.

    Старт карнавала — в 10 утра на Мойке около Михайловского замка! Маршрут: Фонтанка — Крюков канал — Мойка.

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