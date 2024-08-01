Два человека пострадали после атаки беспилотника на автобус под Белгородом

В результате обстрела пострадали водитель и пассажир автобуса. Мужчина получил слепое осколочное ранение шеи, после оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Женщину госпитализировали с множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук.

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале 1 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, еще один беспилотник ударил по автомобилю у инфраструктурного объекта в Шебекино. Третий БПЛА сдетонировал на парковке производственного предприятия, пострадало более 10 автомобилей.

В селе Нежеголь сброшенное взрывное устройство повредило крышу жилого дома. В селе Ржевка после атаки горела сухая трава. В селе Муром одним боеприпасом была повреждена крыша дома, второй — сдетонировал в огороде.



Еще два человека пострадали от прямого попадания боеприпаса в частный дом в Новой Таволжанке Белгородской области 29 июля. В больницу были доставлены 16-летняя школьница и ее мать.