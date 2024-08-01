    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Сильный дождь

    Ощущается как 20

    1 м/с, с-з

    750мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.11eur93.51

    Два человека пострадали после атаки беспилотника на автобус под Белгородом

    1196
    обсудить

    Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области, два человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале 1 августа сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В результате обстрела пострадали водитель и пассажир автобуса. Мужчина получил слепое осколочное ранение шеи, после оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение. Женщину госпитализировали с множественными слепыми осколочными ранениями грудной клетки и рук.

    ПоделитьсяПоделиться

    По словам губернатора, еще один беспилотник ударил по автомобилю у инфраструктурного объекта в Шебекино. Третий БПЛА сдетонировал на парковке производственного предприятия, пострадало более 10 автомобилей.

    В селе Нежеголь сброшенное взрывное устройство повредило крышу жилого дома. В селе Ржевка после атаки горела сухая трава. В селе Муром одним боеприпасом была повреждена крыша дома, второй — сдетонировал в огороде.

    Еще два человека пострадали от прямого попадания боеприпаса в частный дом в Новой Таволжанке Белгородской области 29 июля. В больницу были доставлены 16-летняя школьница и ее мать.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close