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    Два человека пострадали от прямого попадания боеприпаса в частный дом в Новой Таволжанке

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    Частный дом в селе Новая Таволжанка пострадал от прямого попадания боеприпаса во время обстрела со стороны ВСУ. Пострадала женщина и ее дочь-подросток, сообщает 29 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    16-летняя девушка получила закрытый перелом левого предплечья и ушиб мягких тканей правой стопы. Ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ее матери с рваной раной ноги помощь оказали на месте. От госпитализации она отказалась.

    В доме сильно поврежден второй этаж. Также пострадала стоящая во дворе машина.

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