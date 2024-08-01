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    «Лондон Молл» на Коллонтай оцепили машины МЧС. Но переживать не стоит

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    Машины МЧС и расчеты спасателей сковали вход в торговый центр «Лондон Молл» в Невском районе Петербурга утром 1 августа. В здании на улице Коллонтай, 3Б проходят учения МЧС по отработке взаимодействия служб при ЧС.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    В рамках учений по коридорам здания и залам кинотеатра «Формула Кино» растянули пожарные шланги, спасатели оперативно осмотрели зрительные залы и запасные выходы. Параллельно присутствующих по громкоговорителю предупреждали о задымлении и просили без паники покинуть помещение.

    «Фонтанка.ру»

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    20 июля помощь спасателей потребовалась в здании торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте. В фуд-холле «Галереи» произошло возгорание, посетителям пришлось покинуть здание.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»

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