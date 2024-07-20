Пожар, выгнавший посетителей из ТРЦ «Галерея» в Петербурге, потушен

Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в фуд-холле торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте в Петербурге 20 июля.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, площадь пожара в «Галерее» составила пять квадратных метров. Горело в вентиляционной вытяжке в одном из кафе на пятом этаже.

«Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Огнеборцев на Лиговский проспект, 30, вызвали незадолго до половины четвёртого дня. По словам очевидцев, дым был замечен над комплексом и на его последнем этаже. Посетителям пришлось покинуть здание. «Фонтанка» показывала обстановку у ТРЦ, к тушению возгорания в котором привлекли 19 пожарных.