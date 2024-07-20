    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    757мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.02eur96.04

    Пожар, выгнавший посетителей из ТРЦ «Галерея» в Петербурге, потушен

    5746
    1 комментарий

    Пожарные ликвидировали возгорание, которое произошло в фуд-холле торгово-развлекательного центра на Лиговском проспекте в Петербурге 20 июля.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, площадь пожара в «Галерее» составила пять квадратных метров. Горело в вентиляционной вытяжке в одном из кафе на пятом этаже.

    «Пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

    Огнеборцев на Лиговский проспект, 30, вызвали незадолго до половины четвёртого дня. По словам очевидцев, дым был замечен над комплексом и на его последнем этаже. Посетителям пришлось покинуть здание. «Фонтанка» показывала обстановку у ТРЦ, к тушению возгорания в котором привлекли 19 пожарных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПожарПожар в ПетербургеГалерея
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close