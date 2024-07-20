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    Пожарные нашли источник дыма в «Галерее». Он на пятом этаже

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    Почти двадцать пожарных работают в торгово-развлекательном комплексе «Галерея» в Петербурге 20 июля. Источником задымления оказалось кафе.

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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в помещении кафе на пятом этаже ТРЦ на Лиговском проспекте происходит горение в вентиляционной вытяжке. Его площадь уточняется.

    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — добавили в ведомстве.

    К тушению привлекли 19 пожарных и четыре единицы техники. Судя по данным «Яндекса», движение по Лиговскому проспекту у «Галереи» перекрыто.

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