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    Высокий риск ДТП. В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

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    Гидрометцентр предупреждает о повышенных рисках на дорогах 1 августа. Синоптики обещают пасмурную погоду, велика вероятность грозы. «Жёлтый» уровень опасности объявлен с одиннадцати утра до девяти часов вечера.

    «Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам», — сообщает пресс-служба Смольного.

    Ранее синоптик Александр Колесов рассказывал о тренде на прохладную и дождливую погоду в Петербурге. Однако по прогнозу после 1 августа температура воздуха будет немного повышаться, достигнет +22…+24 ℃, и дожди будут носить мимолетный характер.

    «Так что запасаемся терпением, пережидаем этот прохладно-дождливый период, а впереди ещё будет хорошая погода теплая и более сухая», — отметил Колесов.

    Накануне в городе также был установлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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