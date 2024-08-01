Высокий риск ДТП. В Петербурге объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр предупреждает о повышенных рисках на дорогах 1 августа. Синоптики обещают пасмурную погоду, велика вероятность грозы. «Жёлтый» уровень опасности объявлен с одиннадцати утра до девяти часов вечера.

«Правительство Петербурга обращается к автомобилистам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность также следует соблюдать пешеходам», — сообщает пресс-служба Смольного.

Ранее синоптик Александр Колесов рассказывал о тренде на прохладную и дождливую погоду в Петербурге. Однако по прогнозу после 1 августа температура воздуха будет немного повышаться, достигнет +22…+24 ℃, и дожди будут носить мимолетный характер.