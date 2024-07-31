Выдача стартовых пакетов участникам Фонтанка SUP началась. Их можно получить в Vokzal 1853 до вечера 2 августа

Выдача стартовых пакетов участников Фонтанка SUP началась в Петербурге 31 июля. Приходите за ними в концертную зону фудмолла Vokzal 1853 (бывший «Варшавский экспресс»).
Выдача стартовых пакетов будет происходить с 16 до 21 часа 31 июля, 1 и 2 августа. Ориентируйтесь на флаги и виндеры с логотипом фестиваля.
Для иногородних участников она пройдет в день мероприятия и начнется в стартовом городке в 8 утра. Там будет установлена палатка «Выдача стартовых пакетов».
Но если вы приедете в Петербург за день или два до карнавала, вы также сможете получить стартовый номер заблаговременно в Vokzal 1853. Это позволит избежать очередей и лишней нервотрепки в день фестиваля.
Что необходимо для получения стартового пакета
Вам нужно будет предъявить:
— QR-код, который вам прислали при регистрации;
— документ, удостоверяющий вашу личность (или его фотографию);
— для лиц младше 18 лет — расписку от законного представителя.
Если вы получаете стартовый пакет на фестиваль еще и за другого человека, кроме QR-кода, с собой нужно взять документ, удостоверяющий его личность, или копию документа. Если вы потеряли QR-код, то сможете получить стартовый пакет по документам.
Расписки за несовершеннолетних детей вы отдаете сотрудникам на выдаче. Документы же просто показываете. Это необходимо для идентификации вашей личности.
Напоминаем, участники гонки Фонтанка CUP получают стартовые пакеты 3 августа в день соревнования. Выдача начнется в 7 утра.