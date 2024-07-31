Выдача стартовых пакетов участникам Фонтанка SUP началась. Их можно получить в Vokzal 1853 до вечера 2 августа

Выдача стартовых пакетов будет происходить с 16 до 21 часа 31 июля, 1 и 2 августа. Ориентируйтесь на флаги и виндеры с логотипом фестиваля.

Выдача стартовых пакетов участников Фонтанка SUP началась в Петербурге 31 июля. Приходите за ними в концертную зону фудмолла Vokzal 1853 (бывший «Варшавский экспресс»).

Для иногородних участников она пройдет в день мероприятия и начнется в стартовом городке в 8 утра. Там будет установлена палатка «Выдача стартовых пакетов».

Но если вы приедете в Петербург за день или два до карнавала, вы также сможете получить стартовый номер заблаговременно в Vokzal 1853. Это позволит избежать очередей и лишней нервотрепки в день фестиваля.

Что необходимо для получения стартового пакета

Вам нужно будет предъявить:

— QR-код, который вам прислали при регистрации;

— документ, удостоверяющий вашу личность (или его фотографию);

— для лиц младше 18 лет — расписку от законного представителя.