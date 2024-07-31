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    В Сочи поймали чиновников и ритуальщиков, продавших места на кладбище. Ими руководил советник мэра города

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    Сотрудникам СК, ФСБ и МВД удалось поймать организованную группу, которая обогащалась на смерти сочинцев. Ритуальщиками руководил советник мэра Сочи, сообщает 31 июля пресс-служба СК России.


    По данным следствия, советник главы Сочи по финансово-экономическим вопросам решил заработать на местах на кладбище. В этом ему помогли шесть человек, среди которых были как бизнесмены, так и чиновники. Подельниками стали начальник отдела по организации похоронного дела администрации Сочи и его подчиненный, гендиректор и бухгалтер ритуального агентства, работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и ИП, занимающийся ритуальным бизнесом.

    Их схема заключалась в том, что за каждое место они брали от 200 тысяч до трех миллионов рублей, а затем делили деньги между собой. Таким образом они зарабатывали предположительно по 10–15 миллионов рублей в месяц. Их подозревают в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством. В отношении каждого возбудили уголовное дело.

    По 25 адресам, связанным с подозреваемыми, провели обыски. В ходе их изъяли 15 миллионов рублей, валюту и документы, которые нужны следствию.

    «С фигурантами работают следователи, проводятся следственные действия, направленные в том числе на выявление возможных других эпизодов противоправной деятельности, а также иных лиц, участвовавших в преступной схеме», — сообщает пресс-служба СК.

    Ранее «Фонтанка» рассказала, сколько стоит застолбить место для могилы на кладбище в Петербурге. В 2023 году цены начались от 25 тысяч рублей.

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