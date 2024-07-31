Без знания языка и истории. В МВД предложили упростить процесс получения гражданства РФ семьям контрактников

МВД РФ предлагает упростить процесс получения российского гражданства семьям россиян, подписавших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях. Об этом сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В МВД предложили внести изменения в указ президента «О приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях, и членов их семей». Они касаются супругов, детей и родителей контрактников.

Согласно документу, предлагается изменить предписание семьям россиян о постоянном проживании в России. Так, планируется отменить требование находиться на территории РФ с момента получения вида на жительство до момента подачи заявления на получение гражданства в течение пяти лет. Кроме того, предлагается исключить требования к знанию русского языка, истории России и основам российского законодательства. Среди предложенных изменений также отмена оснований, которые могут привести к отказу в приеме гражданства для этой категории лиц.

Указ об изменениях в праве получения иностранцами российского гражданства подготовили в соответствии с решением Комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ. В пояснительной записке к документу сообщается, что изменения в указе президента уравняют права членов семей иностранцев и семей российских граждан, заключивших контракт на военную службу, в вопросе подачи заявлений на гражданство. Кроме того, предложенные изменения не потребуют дополнительных затрат из федерального бюджета, так как финансирование будет происходить в рамках средств, уже предусмотренных для МВД РФ.

Планируется, что подготовленный документ вступит в силу с момента подписания.